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Bakan Yumaklı duyurdu: Destek ödemeleri hesaplarda

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
30.06.2024 10:27
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Tarımsal destekleme ödemelerini bekleyenler dikkat! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ödemelerin çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.

Bakan Yumaklı duyurdu: Destek ödemeleri hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 150 milyon 36 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktardıklarını bildirdi.

Yumaklı sosyal medya hesabından ödemelere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Çay budama tazminatı 1 milyar 370 milyon 782 bin 120 lira, katı organik organomineral gübre desteği 290 milyon 388 bin 38 lira, hububat, baklagil ve dane mısır desteği 235 milyon 993 bin 649 lira, yağlı tohumlu bitkiler desteği 95 milyon 80 bin 547 lira, iyi tarım uygulamaları desteği 74 milyon 615 bin lira, organik tarım desteği 72 milyon 264 bin 60 lira, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi 10 milyon 463 bin 886 lira ve yem bitkisi desteği 448 bin 700 lira olmak üzere toplam 2 milyar 150 milyon 36 bin lira destek çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.


Express


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