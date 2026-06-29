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Bakan Yumaklı duyurdu: Hayvancılığa verilen destek miktarı 633 milyar TL'yi aştı!

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türk tarımı için çok önemli bir proje olarak değerlendirilen Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi kapsamında düzenlenen ilk hayvan teslim töreninde açıklamalarda bulundu. Hayvancılığa verilen destek miktarı 633 milyar TL'yi aştı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, katıldığı törende hayvancılık sektörüne ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Sektörde son yıllarda önemli gelişmeler yaşandığını ifade eden Yumaklı, üretimin daha öngörülebilir hale getirilmesi amacıyla hayvancılıkta planlı üretim modelinin hayata geçirildiğini söyledi.

Bakan Yumaklı duyurdu: Hayvancılığa verilen destek miktarı 633 milyar TL yi aştı! 1

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvancılık alanında son 20 yılı aşkın dönemde önemli mesafeler kat edildiğini belirterek, "2002'den bu yıla kadar hayvancılığa verilen destek miktarı yaklaşık 633 milyar TL'yi buluyor" dedi.

Sektördeki üretim artışlarına da dikkat çeken Yumaklı, büyükbaş hayvan varlığının yüzde 79, küçükbaş hayvan varlığının yüzde 82 arttığını söyledi. Aynı dönemde kırmızı et üretiminin yüzde 142, süt üretiminin yüzde 154, yumurta üretiminin yüzde 73 ve tavuk eti üretiminin ise yüzde 300 yükseldiğini ifade etti.

BAKAN YUMAKLI: BU BAŞARI TESADÜF DEĞİLDİR

Türkiye'nin hayvansal üretimde Avrupa Birliği ülkeleri arasında birçok alanda ilk sırada yer aldığını belirten Yumaklı, "Bu başarı tesadüfi değildir; devletimizin gücü, üreticimizin alın teri ve üretme iradesinin sonucudur" diye konuştu.

Bakan Yumaklı duyurdu: Hayvancılığa verilen destek miktarı 633 milyar TL yi aştı! 2

Hayvancılıkta yeni dönemin planlı üretim modeliyle şekilleneceğini vurgulayan Yumaklı, "Hayvancılıkta planlı üretim dönemini başlatmış durumdayız. Hedefi, takvimi ve desteği belli bir üretim anlayışıyla yola çıktık" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Hayvancılık
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