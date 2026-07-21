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DOA sisteminde yeni kolaylık! Toplu teslim dönemi başladı

Depozitosu Olan Ambalajlar Sistemi'nde bireysel toplu iade dönemi başladı. Yüksek miktardaki DOA logolu ambalajlar artık Sayma ve Doğrulama Merkezleri'ne teslim edilebilecek.

DOA sisteminde yeni kolaylık! Toplu teslim dönemi başladı

Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi'nde bireysel toplu iadeleri kapsayan yeni uygulama yürürlüğe girdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen sistem kapsamında, yüksek miktarda DOA logolu içecek ambalajı biriktiren vatandaşlar için farklı bir iade kanalı oluşturuldu.

Yeni uygulamayla birlikte vatandaşlar, toplu halde biriktirdikleri DOA logolu içecek ambalajlarını Sayma ve Doğrulama Merkezleri'ne teslim ederek iade işlemlerini gerçekleştirebilecek. Böylece özellikle yüksek hacimli iadelerin daha hızlı ve verimli şekilde işlenmesi hedefleniyor.

DOA sisteminde yeni kolaylık! Toplu teslim dönemi başladı 1

TOPLU İADELERDE TEŞVİK BEDELİ 50 KURUŞ

Sayma ve Doğrulama Hatları üzerinden yapılacak bireysel toplu iadelerde, DOA logolu her bir ambalaj için 0,50 lira teşvik ödemesi yapılacak. Bu uygulama, yüksek miktarda ambalaj iadesi yapan vatandaşlara yönelik olarak hayata geçirildi.

Öte yandan mevcut Depozito İade Makineleri üzerinden yapılan işlemlerde herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Vatandaşlar, günlük 200 adet ambalaja kadar bireysel iadelerini Depozito İade Makineleri aracılığıyla yapabilecek ve her bir ambalaj için 1 lira teşvik almaya devam edecek.

DOA sisteminde yeni kolaylık! Toplu teslim dönemi başladı 2

SAYMA VE DOĞRULAMA MERKEZLERİNE MOBİL UYGULAMADAN ULAŞILABİLECEK

Toplu iade yapmak isteyen vatandaşlar, kendilerine en yakın Sayma ve Doğrulama Hattı bilgilerine DOA Mobil Uygulaması ile DOA Çağrı Merkezi üzerinden ulaşabilecek.

Ulusal entegrasyon sürecinde iade miktarının artması nedeniyle devreye alınan yeni uygulamanın, artan iade hacminin daha etkin şekilde yönetilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

DOA sisteminde yeni kolaylık! Toplu teslim dönemi başladı 3

TÜÇA BAŞKANI ÖZTÜRK'TEN YENİ UYGULAMA DEĞERLENDİRMESİ

Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) Başkanı Nurullah Öztürk, uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşlardan gelen yoğun ilginin iade altyapısını güçlendirme çalışmalarını hızlandırdığını belirtti.

Öztürk, "Ulusal entegrasyon sürecinde vatandaşlarımızın gösterdiği yoğun ilgi doğrultusunda iade altyapımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Sayma ve Doğrulama Merkezleri'ni bireysel toplu iadeler için devreye alarak vatandaşlarımıza yeni bir iade kanalı sunarken, yüksek hacimli iadelerin daha etkin ve verimli şekilde yönetilmesini de sağlıyoruz. Sahadan aldığımız geri bildirimler doğrultusunda sistemimizi geliştirmeyi ve iade altyapımızı ülke genelinde güçlendirmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Depozito İade Sistemi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı DOA
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