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Bakan Yumaklı duyurdu: 'Tamamını alacağız'

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
29.06.2024 11:12
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, depoların dolu olduğu ve ürünlerin çoğunun ithal edildiğine yönelik iddiaların gerçek dışı olduğunu vurguladı. Yumaklı TMO bünyesinde çalışmaların planlı olarak yürütüldüğünü ifade ederken "600'den fazla alım noktamızda bize gelen ürünlerin tamamını alacağız." dedi.

Bakan Yumaklı duyurdu: 'Tamamını alacağız'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, depolar dolu, ürünlerin çoğu ithal vb. söylemlerin hiçbirinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"DOĞRULARI AÇIKLAMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

600'den fazla alım noktasıyla ürünlerin tamamını alacaklarını ifade eden Yumaklı şu ifadelerin kullandı: "Gerçek ayakkabısını giyene kadar, yalan dünyayı üç kez dolaşır" sözüne rağmen doğruları açıklamayı sürdüreceğiz.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Depolar dolu, ürünlerin çoğu ithal vb. söylemlerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Toprak Mahsulleri Ofisi hem kapasite hem de satın alma açısından çiftçimizin her daim hizmetindedir.

"ÜRÜNLERİN TAMAMINI ALACAĞIZ"

Toprak Mahsulleri Ofisi bünyesinde planlı şekilde yürüttüğümüz depolama ve alım süreçleriyle, 600'den fazla alım noktamızda bize gelen ürünlerin tamamını alacağız.

Express


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Toprak Mahsulleri Ofisi
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