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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Şartlı Eğitim Yardımı'ndan faydalanan öğrencilere ödemeleri yapıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.02.2020 14:23 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Şartlı eğitim yardımından faydalanan 300 bini aşkın lise öğrencisine toplam 173 milyon ödeme yaptık." dedi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Şartlı Eğitim Yardımı'ndan faydalanan öğrencilere ödemeleri yapıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şartlı Eğitim Yardımı yararlanıcısı lise öğrencilerine Avrupa Birliği (AB) ile yürütülen proje kapsamında ödemelerin yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde ailelere, çocuklarını okula göndermeleri şartıyla her ay verilen Şartlı Eğitim Yardımı'na (ŞEY) ilişkin bilgi verdi.

ŞEY'den yaralanan lise öğrencilerine Avrupa Birliği ile yürütülen proje kapsamında hibe bileşeni 27 milyon avro değerinde Türk lirasının proje kapsamında öğrencilere, Eylül 2019 döneminde ve Ocak 2020 döneminde ödeme yapıldığını belirtti.

Proje kapsamında ilk ödemenin 325 bin 415 öğrenciye Eylül 2019'da yapıldığını vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"ŞEY yararlanıcısı 9,10,11,12'nci sınıf öğrencilerinden aktif öğrenci durum verileri Milli Eğitim Bakanlığı e-Okul veri tabanından Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi kullanılarak 165 bin 112 kız, 160 bin 303 erkek olmak üzere toplamda 325 bin 415 öğrenci tespit edildi. 16 milyon 270 bin 750 avro karşılığı Türk lirası PTT'nin ilgili hesabına yatırılarak 2019 Eylül ayında ödemeler gerçekleştirildi."

İkinci ödeme Ocak 2020'de yapıldı

Bakan Selçuk, Ocak 2020'de yapılan ödemelerin ayrıntılarını ilişkin şu bilgileri verdi:

"İkinci ödeme için 166 bin 743 kız, 160 bin 998 erkek toplamda 327 bin 741 öğrenci belirlendi. İlk ödemeden yararlanamayan yatılı durumdaki 17 bin 714 öğrencinin 2'nci ödemeden faydalanması sağlandı. Bakanlığımızca 10 milyon 729 bin 250 avro karşılığı Türk lirası PTT'nin ilgili hesabına havale edilerek, ödemeler yapıldı."

Bakan Selçuk, ayrıca hak sahiplerine ödemeye ilişkin bilgilendirici SMS'ler atıldığını bildirdi.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eğitim,

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