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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan ikinci faz sosyal yardım açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.04.2020 20:38 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün kamuoyuna duyurduğu ve korona virüsle mücadele için 2. faz sosyal yardım programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımın detaylarını açıkladı.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan ikinci faz sosyal yardım açıklaması

2 milyon 111 bin haneye geçtiğimiz hafta 1.000’er TL nakdi destek verildiğini hatırlatan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Söz konusu destek programının 2. fazının başlayacağı müjdesini Cumhurbaşkanımız dün kamuoyu ile paylaştı. Bu kapsamda; 2. fazda halihazırda sosyal yardım alan ve 1. fazda dağıtılan 1.000 TL’lik destekten faydalanmamış, 2 milyon 300 bin haneye 1.000’er TL nakdi destek vereceğiz. 1. fazda olduğu gibi vatandaşlarımızın herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmayacak ve yardımlar evlere götürülecek” diye konuştu.

"3. FAZ İÇİN BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK"

Bakanlık olarak önceliklerinin, korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerden ekonomik olarak olumsuz etkilenen vatandaşları desteklemek olduğunu vurgulayan Selçuk, sosyal yardımlarda 3. fazın da hazırlıklarının yapıldığını bildirdi.

Bakan Selçuk, 3. fazda, 1 ve 2. fazlardan faydalanmamış ihtiyaç sahibi hanelere biner TL destekte bulunacaklarını söyledi. Bakan Selçuk, “3. Faz sosyal yardımdan, daha önce bu yardımdan faydalanmamış haneler faydalanacak ve söz konusu başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Korona virüs tedbirlerinden olumsuz etkilenmiş, ihtiyaç sahibi tüm kesimlere el uzatacağız” dedi.
Bakan Selçuk, 3. fazın başvuru sürecinin ayrıca duyurulacağını da belirtti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs, sosyal yardım,

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