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Bakanlar Pakdemirli ve Pekcan'dan deprem için "geçmiş olsun" mesajı

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.01.2020 22:32 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bakan Pekcan, paylaşımında, "Merkez üssü Elazığ Sivrice olan ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli de "Geçmiş olsun Elazığ. Geçmiş olsun Türkiye'm. Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen bütün vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun." paylaşımında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
deprem, Elazığ, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,

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