Bakanlığın listesine girebilirsiniz! Resmi Gazete'den duyuruldu: Ağustos ve Eylül'de açıklanıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na verilen yetkiye istinaden beyan edilen matrah üzerinden adına en fazla vergi tahakkuk eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin açıklanmasında; mükelleflerin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinde gösterdikleri matrahlar ve beyanları üzerinden tarh olunan gelir ve kurumlar vergileri ile mükelleflerin ad ve unvanlarının dikkate alınacağı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de detaylarıyla belli oldu.

EN FAZLA VERGİ VEREN 100 KİŞİ BELİRLENECEK

Türkiye genelinde adına en fazla vergi tahakkuk eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden 100 mükellefe kadar olanların ad ve unvanları, faaliyet türü, tahakkuk eden vergi tutarı ve mükelleflerin bağlı oldukları Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık bilgilerini içerecek şekilde liste haline getirilecek.

TEMMUZ VE AĞUSTOS’TA YENİ LİSTE OLUŞTURULACAK

En fazla vergi tahakkuk eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden 100 mükellefe kadar olanların yer aldığı listeler (bilgilerinin açıklanmasını istemeyenler hariç) ise mükelleflerin bağlı oldukları Vergi Dairesi Başkanlıkları/Defterdarlıklar tarafından Ağustos ayı sonuna kadar hazırlanacak.

VERGİ REKORTMENLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Listeler, Gelir İdaresi Başkanlığının resmî internet adresinde Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından her yıl Ağustos ayı sonuna kadar açıklanacak. İl bazında olan ise her yıl Eylül ayı sonuna kadar açıklanacak.







