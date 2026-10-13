Kırşehir'de ekmeğe zam; 200 gram ekmek 15 TL oldu

Kırşehir’de 200 gram ekmeğin fiyatı 12 TL’den 15 TL’ye çıkarıldı. Yeni fiyat tarifesi, ilgili kurumların olumlu görüşlerinin ardından onaylanırken, fiyat artışında yükselen üretim maliyetlerinin etkili olduğu belirtildi.

EKMEK FİYATI 15 TL OLARAK BELİRLENDİ

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği tarafından yapılan basın açıklamasında, ilgili meslek odasının başvurusu üzerine hazırlanan ekmek fiyat tarifesinin, Türkiye Fırıncılar Federasyonu ve Ticaret Bakanlığı'nın olumlu görüşleri doğrultusunda Birlik Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı bildirildi.

Açıklamada, kentte bugüne kadar uygulanan 12 TL’lik ekmek fiyatının Türkiye genelindeki en düşük fiyatlar arasında yer aldığı hatırlatıldı. Yapılan güncellemenin ardından da Kırşehir’in, ekmek fiyatlarının en uygun olduğu ilk 25 il arasında yer almaya devam ettiği ifade edildi.

ARTIŞIN NEDENİ YÜKSELEN ÜRETİM MALİYETLERİ

Fiyat düzenlemesinin gerekçesi olarak un, maya, enerji, işçilik, kira ve diğer üretim giderlerinde yaşanan artışlar gösterildi. Söz konusu maliyet yükselişleri nedeniyle yeni fiyat tarifesinin uygulanmasının zorunlu hale geldiği kaydedildi.

Birlik tarafından yapılan açıklamada, fiyat belirleme sürecinde yalnızca üretim maliyetlerinin değil, vatandaşların alım gücünün ve aile bütçelerinin de dikkate alındığı vurgulandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır