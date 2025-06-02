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Bakanlığın listesine girince Ebebek'ten açıklama geldi! Dev markanın ürününde o risk tespit edilince piyasadan toplatılıyor...

Ticaret Bakanlığı sahada risk unsuru barındıran ürünlerin araştırmalarına devam ediyor. Çocuk oyuncaklarından, giyime, teknolojik aletlere kadar pek çok ürün denetimlerde sınıfta kalırken Bakanlık bu ürünlerin toplatılmasına ve arzının yasaklanmasına karar veriyor. Son olarak, bugün güncellenen listede temizlik ürünlerinden çocuk giyimine, oda kokusuna kadar pek çok ürün listeye girdi. Hello Baby markalı üründe risk tespitinin ardından satışını yapan Ebebek'ten açıklama geldi. İşte detaylar...

Bakanlığın listesine girince Ebebek'ten açıklama geldi! Dev markanın ürününde o risk tespit edilince piyasadan toplatılıyor...
Ezgi Sivritepe

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi ile piyasada olan ve sağlığı tehlikeye düşüren risk unsuru barındıran ürünlerin ifşası yapılmaya devam ediliyor. Ticaret Bakanlığı'nın aralıksız olarak sürdürdüğü saha denetimler sonucunda piyasada risk unsuru barındıran ürünler tek tek tespit ediliyor.

GÜBİS GÜNCELLENDİ!

Çocuk oyuncaklarından, giyime, teknoloji aletlerinden temizlik ürünlerine kadar pek çok ürün Bakanlığı listesine girerken bugün yeni ürünler de yerini aldı. Bakanlığın yeni listesinde en çok dikkat çeken ise oda kokusunda kimyasal tespiti oldu.

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MERMİ ENERJİSİ STANDARTTAN YÜKSEK

Listeye çocuk oyuncağı çubuk atan tabancada fırlatılan mermilerin enerjisinin standarttan yüksek olduğu tespit edildi. Listeye giren bir başka oyuncak ise yap-boz oldu. Oyuncağın toplatılmasının ve piyasa arzının yasaklanmasının nedeni olarak ise ambalajlamanın yasaya uygun olmaması belirtildi.

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BEBEK GİYİM ÜRÜNÜ LİSTEDE

Hello Baby markalı bebek giyim ürününde, "Ek B Testlerinde Beyaz Ve Turuncu Baskılı Body’Lerdeki Çıtçıtların Koparak Küçük Parça Silindirine Girdiğinden Risk Taşımaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Ürünün listeye girmesinin ardından satışını yapan Ebebek mağazalarından açıklama geldi. Yapılan açıklamada, ürünü satın alan müşterilerin mağazalardan iade ücretlerini alabilecekleri ifade edildi.

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Ebebek tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Hello Baby çıtçıtlı zıbın 2'li kısa kol body somon renk kız bebek ürününün 7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nun 5. ve 7. maddesine aykırı şekilde piyasaya arz edildiği çıtçıt bağlantısının sağlamlığı yönünden Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan “Çocuk Giysilerinde Güvenlik-Mekanik Güvenlik” testlerinde uygunsuz olduğu tespit edilmiştir.

Ticaret Bakanlığı tarafından güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasaya arzı yasaklanmış olup, Ticaret Bakanlığı’nın kararı ile ürünün geri çağrılma duyurusu ilan edilmektedir.

Aşağıda fotoğrafı bulunan Hello Baby çıtçıtlı zıbın 2'li kısa kol body somon renk kız bebek ürününün, 3 ay ile 3 yaş arası herhangi bir beden grubundan satın almış olan değerli bebeveynlerimizden, kullanılmış olsa dahi, 30 gün içerisinde ürünü diledikleri ebebek mağazasına geri getirmelerini rica etmekteyiz. Kullanılmış dahi olsa ilgili ürünü mağazalarımıza geri getiren bebeveynlerimizin ürünün perakende satış değerini iade alabileceklerini bildiririz. Değerli bebeveynlerimizin ücret iadesini, iki yıl boyunca mağazalarımızda ve e-bebek.com sitesinde geçerli olacak hediye çeki olarak talep etme hakkı da bulunmaktadır."

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PAKETLEMEDE ÇOCUK EMNİYETİNE KADAR...

AYM markalı bulaşık deterjanında çocuk emniyet kapağının bulunmaması ve dokunsal uyarının tespi edilemediği ifade edildi. Alcouble markalı genel temizleyici üründe ise yönetmeliğe uygun paketlenmemesi nedeniyle piyasa arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi.

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ODA KOKUSU LİSTEDE

Ticaret Bakanlığı'nın en dikkat çekici ürünü ise Eskişehir Odunpazarı ilçesinde üretilen Akgül markalı "Akgül Oda ve Çamaşır Spreyi" oldu. Ürün için yapılan denetimlerde kimyasal riski dikkat çekti. Ayrıca, "Üründe Dokunsal Uyarı Bulunmadığından Risk Taşımaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
oyuncak oda kokusu yasak Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi
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