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Bakanlığın masasına geldi... Motokuryelere düzenleme! Artık gaza basmanıza gerek yok... Bu şartları taşımanız şart oldu!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
07.10.2024 10:43
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Motokuryelik mesleği son dönemde oldukça popüler. Eve siparişlerin artması ile beraber motokuryelerin sayısı da arttı. Sipariş teslimat süresini geçmemek için hızlı sürüş yaparak hayatını kaybeden ya da uygunsuz hava şartlarında dahi sipariş yetiştirmeye çalışan kuryelerden dolayı Bakanlık yeni bir çalışmanın tuşuna bastı. Hem kuryeyi hem de vatandaşı koruyabilmek için sistem geliştiriliyor.

İnternetten yemek siparişi vermek son dönemde oldukça popüler. Vatandaşın talebi eve yemek sipariş etmeye kayınca motokurye olan kişilerin sayısı da oldukça arttı. Siparişi ulaştırma süresini geçmek istemeyen motokurylere canlarını hiçe sayarak motor kullanmasından dolayı kaza oranlarında da bir artış meydana gelmişti.

Yenişafak'ın haberine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca hazırlanan yeni bir düzenleme geliyor. Bu düzenleme ile hem motokuryelerin karıştığı kazaları en aza indirrmek hem de vatandaşları oluşabilecek risklere karşı korumak hedefleniyor.

MAKUL SÜRE İBARESİ EKLENECEK

Bakanlığın yapacağı düzenleme ile ‘tahmini yetiştirme süresi’ kısmı bundan sonra olmayacak. Artık tahmini teslim süresi yer alacak ve süre sınırı da olmayacak. Herhangi bir taahhüdde bulunmayacak olan motokuryeler için 'makul bir sürede' teslimini sağlayacak ibaresinin konması bekleniyor.

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EVİNİZE ULAŞMAK ZORSA KURYE GELMEYECEK

Bazı teslimi mümkün olmayan evler için ise kurye gönderesi kabul edilmeyecek. Ayrıca, yaş sınırı getirelerek trafik için daha güvenli bir alan oluşturulacak.

YETKİ BELGESİ ALMASI GEREK

Kuryelerin bu düzenleme ile beraber yetki belgesi alarak sipariş teslimi gerçekleştirilebilecek. Ayrıca kullanılan taşıtlar Ulaştırma Bakanlığına bildirilecek ve kayıt dışılığın önüne geçirilmesi önlenecek.

Kuryelerde şehir içi veya komşu iller arası faaliyet göstermek için P1 ve tüm illerde faaliyet göstermek için P2 yetki belgesi alınması zorunlu olacak. Yetki belgelerine kaydedilecek motosiklet ve mopedler 10 yaşından, asgari kapasiteyi sağlayacak kamyonet ve otomobiller ise 20 yaşından büyük olmayacak.

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SABIKA KAYDI ŞARTI ARANACAK

Vatandaşları korumak için ise motokuryenin sabıka kaydı istenecek. Belirli suçlardan hükümlü olmama şartı aranacak.
Yemek kuryeliği yapan işletmelerde, tek parçada en fazla 20 kilogram ağırlığı veya 100 desimetreküp hacminde olan ve kargo niteliği taşımayan ürünler taşınabilecek.

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MOTOKURYE SORUMLU OLACAK!

Motokuryeler taşıdıkları gönderilerin hasara uğramamasından sorumlu olacak ve çevreyi ve insan sağlığını koruma ve çevre kirliliğini önleme amacıyla gerekli tedbirlere dikkatli olacak. KVKK kapsamında, gönderici ve alıcı bilgilerinin gizliliğini sağlayacak.

Alıcısına teslim edilmeyen gönderiler, aynı sürede gönderen kişi ya da kuruma geri götürülecek. Kuryelerde koruyucu ekipman kullanım zorunluluğu da gelecek. Koruyucu ekipman içerisinde yer alan reflektifli yelek üzerine kurye ibaresi olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Bakanlığı moto kurye
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