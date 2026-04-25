Bakanlık 3 ayda 785 milyon TL’ye varan ceza kesti!

Ticaret Bakanlığı, piyasa dengesini olumsuz etkileyecek uygulamaların önüne geçmek için ocak-mart döneminde 129 bin 327 firma ve 15,2 milyon ürünü denetleyerek, 784,6 milyon lira ceza verdi.

Bakanlık, yılın ilk çeyreğine ilişkin piyasa denetim bilançosunu açıkladı. Buna göre, vatandaşların ekonomik refahını bozacak, iç piyasadaki istikrarlı seyri ve tüketicilerin arz-talep dengesini olumsuz etkileyecek uygulamalara yönelik denetimler yapılıyor.

Çalışmalar sonucu ocak-mart döneminde toplam 129 bin 327 firma ve 15 milyon 167 bin 58 ürün denetlendi. Denetimlerde rastlanan uygunsuzluklar nedeniyle 784,6 milyon lira ceza uygulandı.

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Söz konusu dönemde, otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme sürelerine ilişkin 23 bin 3 gerçek ve tüzel kişi denetlendi. Bu denetimlerde, aykırı fiillerde bulunan 2 bin 155 gerçek ve tüzel kişiye toplam 221 milyon lira ceza verildi.
İç Ticaret Genel Müdürlüğünün denetimlerinde de fahiş fiyatlara ilişkin verilen ceza 174,3 milyon lira olurken, emlak sektöründeki denetimlerde 19,2 milyon lira, otomotivde 5,1 milyon lira ve kuyum sektöründe 2,6 milyon lira ceza kesildi.

Ticari elektronik ileti, çalışma saatleri ve lisanslı depolara ilişkin denetimlerde uygulanan ceza yaklaşık 17,5 milyon lira oldu.
GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE KESİLEN CEZALAR

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce de tüketicilerin günlük hayatta taraf oldukları sözleşmeler, reklam ve haksız ticari uygulamalar ile ürün güvenliği kapsamında denetim yapıldı.

İlk çeyrekte, 16 bin 421 gerçek ve tüzel kişi denetlenirken, aykırı eylemlerde bulunan 517 gerçek ve tüzel kişiye toplam 309,6 milyon lira ceza kesildi.

Ön ödemeli konut satışları, abonelik, mesafeli satış, taksitli satış ödemeleri, paket tur ve devre tatil gibi tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerdeki aykırılıklara, 254,9 milyon lira ceza verildi.

Reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri kapsamında 50,2 milyon lira, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri doğrultusunda yapılan ürün güvenliği denetimlerinde aykırı bulunan fiillere ise 4,4 milyon lira ceza uygulandı.
254 MİLYON TL CEZA KESİLDİ

Ticaret il müdürlükleri aracılığıyla söz konusu dönemde, 81 ilde yapılan denetimlerde 89 bin 903 firma denetlenirken, bunlardan 19 bin 50 firmaya 254 milyon lira ceza kesildi. Yılın ilk üç ayındaki denetimlerde, İstanbul'da aykırılık tespit edilen 46 bin 416 ürün nedeniyle 203,3 milyon liralık ceza verildi.

Bu dönemde, Ankara'da 4,7 milyon, İstanbul'da 2,5 milyon ve Antalya'da 1,8 milyon ürünün denetimi gerçekleştirildi.

Öte yandan, Rekabet Kurumu tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, geçen yıl toplam 227 firmaya 13,2 milyar lira ceza uygulanırken, bu yılın 3 ayında başta bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri, gıda endüstrisi, tarım ve hayvancılık alanlarında faaliyet gösteren 90 firmaya 5 milyar lira ceza kesildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

