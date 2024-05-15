Bakanlık 4 aylık verileri duyurdu! Bütçe açığı 691 milyar TL oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Nisan ayı merkezi yönetim bütçe gelişmelerini açıkladı. Buna göre, 2024 yılı Nisan ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 773,6 milyar TL, bütçe gelirleri 595,8 milyar TL ve bütçe açığı 177,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 659,6 milyar TL ve faiz dışı açık ise 63,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

2023 yılı Nisan ayında 132 milyar 471 milyon TL açık veren merkezi yönetim bütçesi 2024 yılı Nisan ayında 177 milyar 830 milyon TL açık verdi. 2023 yılı Nisan ayında 97 milyar 974 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2024 yılı Nisan ayında 63 milyar 802 milyon TL faiz dışı açık verildi.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Nisan ayı itibarıyla 773 milyar 643 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 114 milyar 27 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 659 milyar 615 milyon TL olarak gerçekleşti.

2024 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 11 trilyon 89 milyar 37 milyon TL ödenekten Nisan ayında 773 milyar 643 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 400 milyar 444 milyon TL harcama yapılmıştır. Nisan ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 93,2 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2023 yılında yüzde 7,2 iken 2024 yılında yüzde 7 oldu. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 80,2 oranında artarak 659 milyar 615 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2023 yılında yüzde 7,4 iken 2024 yılında yüzde 6,7 oldu.

BÜTÇE GELİRLERİ

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Nisan ayı itibarıyla 595 milyar 813 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 487 milyar 856 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 94 milyar 722 milyon TL oldu.

2023 yılı Nisan ayında bütçe gelirleri 267 milyar 973 milyon TL iken 2024 yılının aynı ayında yüzde 122,3 oranında artarak 595 milyar 813 milyon TL olarak gerçekleşti. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Nisan ayı gerçekleşme oranı 2023 yılında yüzde 5,4 iken 2024 yılında yüzde 7,1 oldu. 2024 yılı Nisan ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 109,6 oranında artarak 487 milyar 856 milyon TL oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2023 yılında yüzde 5,4 iken 2024 yılında yüzde 6,6 oldu.

OCAK-NİSAN DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

2024 yılı Ocak-Nisan döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 2 trilyon 924,3 milyar TL, bütçe gelirleri 2 trilyon 233 milyar TL ve bütçe açığı 691,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 2 trilyon 559,8 milyar TL ve faiz dışı açık ise 326,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

BÜTÇE DENGESİ

Merkezi yönetim bütçesi 2023 yılı Ocak-Nisan döneminde 382 milyar 496 milyon TL açık vermiş iken 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde 691 milyar 312 milyon TL açık verdi. 2023 yılı Ocak-Nisan döneminde 247 milyar 342 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde 326 milyar 808 milyon TL faiz dışı açık verildi.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Nisan dönemi itibarıyla 2 trilyon 924 milyar 323 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 364 milyar 504 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 2 trilyon 559 milyar 819 milyon TL olarak gerçekleşti.

2024 yılı Ocak-Nisan döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 102,3 oranında artarak 2 trilyon 924 milyar 323 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 95,4 oranında artarak 2 trilyon 559 milyar 819 milyon TL olarak gerçekleşti.

BÜTÇE GELİRLERİ

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak-Nisan dönemi itibarıyla 2 trilyon 233 milyar 11 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 1 trilyon 831 milyar 816 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 328 milyar 652 milyon TL oldu.

2023 yılı Ocak-Nisan döneminde bütçe gelirleri 1 trilyon 62 milyar 701 milyon TL iken 2024 yılının aynı döneminde yüzde 110,1 oranında artarak 2 trilyon 233 milyar 11 milyon TL olarak gerçekleşti. 2024 yılı Ocak-Nisan dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 112,1 oranında artarak 1 trilyon 831 milyar 816 milyon TL oldu.

(İHA)





