FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakanlık açıkladı: Limon ihracatı durduruldu!

Bakanlık açıkladı: Limon ihracatı durduruldu!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
07.04.2025 09:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakın zamanda yaşanan don olayları nedeniyle Ticaret Bakanlığı limon ihracatını durdurdu. Bakanlık, yurt içinde yaşanan arz ve talep dengesini korumak için Tarım ve Orman Bakanlığı ile beraber çalışıldığını ifade etti.

Bakanlık açıkladı: Limon ihracatı durduruldu!

Ticaret Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden 8 Nisan 2025 tarihi itibarıyla limon ihracatı yapmayacağını kamuoyuna açıkladı. Bakanlık ihracatın durdurulmasının gerekçesi olarak, Adana, Mersin ve Hatay illerinde yaşanan don olaylarını işaret etti.

Bakanlık, gıda arz güvenliğinin sağlanması hedefiyle tarımsal ürünlerin ve gıda maddelerinin arz ve talep dengesi ile yurt içi ve dışı fiyat gelişmeleri yetkili kurumlar tarafından yakından takip ettiğini ifade etti.

LİMON

LİMON İHRACATI DURDURULDU

Yerli üretimin korunması ve artırılması, spekülatif fiyat artışlarına meydan verilmemesi amacıyla da ihtiyaç duyulması halinde dış ticaret politikası araçları, ilgili kurumlarla koordinasyon halinde Bakanlık tarafından kullanılıyor.

İLAVE TEDBİR ALINABİLİR

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın ortak çalışma yürüteceği ihracat durdurması ile ilgili Bakanlık, piyasa şartları yakından takip edilerek, ihtiyaç duyulması halinde gerekli ilave tedbirlerin değerlendirileceğinin de altı çizildi.

ihracat

Gelecek dönemde de Ticaret Bakanlığı tarafından, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere, ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla güçlü bir işbirliği yapılarak, gıda arzının ve güvenliğinin korunması, halkın gıdaya makul fiyatlarla ulaşımının kolaylaştırılması ve gıda piyasalarında oluşabilecek manipülatif durumların engellenmesine yönelik olarak, bütün politika tedbirlerine ve denetim araçlarına, bundan önce olduğu gibi kararlılıkla başvurulması kararlaştırıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

Gn6Ec2aXMAANIMz

Canlı Borsa
Hafize Gaye Erkan geri dönüyor! Parola: Tom BarrackHafize Gaye Erkan geri dönüyor! Parola: Tom Barrack
Cüneyt Özdemir 'Türbülansa hazır olun' diyerek açıkladı! Cüneyt Özdemir 'Türbülansa hazır olun' diyerek açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
limon Ticaret Bakanlığı Tarım ve Orman Bakanlığı İhracat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
5 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı... Komşu kavgasının nedeni ortaya çıktı

5 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı... Komşu kavgasının nedeni ortaya çıktı

Özgür Özel'in yeni A Takımı'nda 'Kılıçdaroğlu' detayı!

Özgür Özel'in yeni A Takımı'nda 'Kılıçdaroğlu' detayı!

Hafize Gaye Erkan geri dönüyor! Parola: Tom Barrack

Hafize Gaye Erkan geri dönüyor! Parola: Tom Barrack

Cüneyt Özdemir 'Türbülansa hazır olun' diyerek açıkladı!

Cüneyt Özdemir 'Türbülansa hazır olun' diyerek açıkladı!

Borsa'da sert kayıp büyüyor!

Borsa'da sert kayıp büyüyor!

Zamlara hazırlanın: Trump’ın vergi hamlesi iPhone fiyatlarını uçuracak! Araba almayı düşünenler...

Zamlara hazırlanın: Trump’ın vergi hamlesi iPhone fiyatlarını uçuracak! Araba almayı düşünenler...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.