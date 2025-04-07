Bakanlık açıkladı: Limon ihracatı durduruldu!

Ticaret Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden 8 Nisan 2025 tarihi itibarıyla limon ihracatı yapmayacağını kamuoyuna açıkladı. Bakanlık ihracatın durdurulmasının gerekçesi olarak, Adana, Mersin ve Hatay illerinde yaşanan don olaylarını işaret etti.

Bakanlık, gıda arz güvenliğinin sağlanması hedefiyle tarımsal ürünlerin ve gıda maddelerinin arz ve talep dengesi ile yurt içi ve dışı fiyat gelişmeleri yetkili kurumlar tarafından yakından takip ettiğini ifade etti.

LİMON İHRACATI DURDURULDU

Yerli üretimin korunması ve artırılması, spekülatif fiyat artışlarına meydan verilmemesi amacıyla da ihtiyaç duyulması halinde dış ticaret politikası araçları, ilgili kurumlarla koordinasyon halinde Bakanlık tarafından kullanılıyor.

İLAVE TEDBİR ALINABİLİR

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın ortak çalışma yürüteceği ihracat durdurması ile ilgili Bakanlık, piyasa şartları yakından takip edilerek, ihtiyaç duyulması halinde gerekli ilave tedbirlerin değerlendirileceğinin de altı çizildi.

Gelecek dönemde de Ticaret Bakanlığı tarafından, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere, ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla güçlü bir işbirliği yapılarak, gıda arzının ve güvenliğinin korunması, halkın gıdaya makul fiyatlarla ulaşımının kolaylaştırılması ve gıda piyasalarında oluşabilecek manipülatif durumların engellenmesine yönelik olarak, bütün politika tedbirlerine ve denetim araçlarına, bundan önce olduğu gibi kararlılıkla başvurulması kararlaştırıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

