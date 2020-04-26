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Bakanlık açıkladı! Salda Gölü 24 saat canlı izlenecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.04.2020 14:55 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca, Burdur’daki Salda Gölü’nde koruma çalışmalarının takip edilebilmesi için bölgeye kurulan kamera sistemi ile 24 saat canlı yayın yapıldığı açıklandı.

Bakanlık açıkladı! Salda Gölü 24 saat canlı izlenecek

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizin cennet köşelerinden Salda Gölünün korunması, koruma çalışmalarımızın da vatandaşlarımızca anbean takip edilebilmesi için bölgeye kurduğumuz kamera sistemiyle 24 saat canlı yayın yapıyoruz" denildi. Yayının, ’https://www.saldagolu.gov.tr/csb2/kamera2.html’ adresinden izlenebileceği kaydedildi.


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Anahtar Kelimeler:
salda gölü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bakanlık olarak içine ettiniz.. bırakın kendi halkı sizden daha iyi korur..????
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