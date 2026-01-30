FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bakanlık açıkladı! Taklit-tağşiş gıdalar listesi açıklandı: Peynir, sucuk ve dönerde akılalmaz hileler

Bakanlık, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla yürüttüğü denetimler sonucunda, sahtecilik tespit edilen ürün ve firmaları kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı yeni taklit veya tağşiş yapılan ürünler listesi gıda güvenliği endişelerini yeniden gündeme taşıdı. Tereyağı, zeytinyağı, et ürünleri, baharat ve balda yapılan hileler kamuoyuyla paylaşıldı.

Bakanlık açıkladı! Taklit-tağşiş gıdalar listesi açıklandı: Peynir, sucuk ve dönerde akılalmaz hileler
Cansu Akalp

Tarım ve Orman Bakanlığı, 29 Ocak 2026 tarihinde yayımladığı güncel listeyle, taklit veya tağşiş yaptığı tespit edilen firmaları ve ürünleri kamuoyuna duyurdu. Bakanlığın resmi denetimleri sonucunda tüketiciyi yanıltan, ürün içeriğini değiştiren ya da mevzuata aykırı üretim yapan çok sayıda firma ifşa edildi.

Açıklanan listede süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, bitkisel yağlar, baharatlar ve arıcılık ürünleri öne çıktı.

TEREYAĞINDA BİTKİSEL YAĞ, PEYNİRDE HİLE

Denetimlerde özellikle tereyağı ürünlerinde ciddi ihlaller tespit edildi. Ordu, Erzurum ve Gaziantep’te faaliyet gösteren bazı firmaların tereyağı adı altında bitkisel yağ karışımı sattığı belirlendi.

Bakanlık açıkladı! Taklit-tağşiş gıdalar listesi açıklandı: Peynir, sucuk ve dönerde akılalmaz hileler 1

Ayrıca bazı peynir ürünlerinde de, mevzuata aykırı şekilde bitkisel yağ kullanıldığı ortaya çıktı. Bu durum, süt ürünlerinde tüketici sağlığının nasıl riske atıldığını bir kez daha gözler önüne serdi.

KEBAP LAHMACUN VE KÖFTEDE KANATLI ETİ ŞOKU!

Listenin en dikkat çeken başlıklarından biri de et ürünleri oldu. Adana kebap, döner, köfte, lahmacun harcı ve çiğ ürünlerde yapılan incelemelerde;

-Dana eti yerine kanatlı eti kullanıldığı,

-Bazı ürünlerde sakatat (taşlık) tespiti yapıldığı,

-Et içeriğinin tüketiciye yanlış beyan edildiği tespit edildi.

Manisa, İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve Bilecik’te faaliyet gösteren restoran ve işletmeler listede yer aldı.

PUL BİBERDE DOMATES, BAHARATTA YASAKLI BOYA

Baharat ürünlerinde yapılan hileler de endişe verici boyutlara ulaştı. Özellikle pul kırmızı biber ve toz biber ürünlerinde;

Domates karıştırıldığı,

Gıdada kullanımına izin verilmeyen boya maddeleri tespit edildi.

Kahramanmaraş merkezli birçok firmaya ait ürünlerin listede yer alması dikkat çekti.

ZEYTİNYAĞINDA TOHUM YAĞI KARIŞIMI

Zeytinyağı denetimlerinde ise doğal sızma zeytinyağı adıyla satılan birçok üründe tohum yağları karıştırıldığı belirlendi. Aydın, İzmir, Manisa ve Tekirdağ’da faaliyet gösteren firmaların bazı ürünlerinde;

-Daha düşük kaliteli yağlarla karışım yapıldığı,

-Ürün etiket bilgilerinin gerçeği yansıtmadığı tespit edildi.

-Balda Taklit ve Tağşiş Tespiti

Arıcılık ürünlerinde de hile yapıldığı ortaya çıktı. Bazı süzme çiçek ballarında taklit veya tağşiş tespiti yapıldı.

Bakanlık açıkladı! Taklit-tağşiş gıdalar listesi açıklandı: Peynir, sucuk ve dönerde akılalmaz hileler 2
Bakanlık açıkladı! Taklit-tağşiş gıdalar listesi açıklandı: Peynir, sucuk ve dönerde akılalmaz hileler 3


Bakanlık açıkladı! Taklit-tağşiş gıdalar listesi açıklandı: Peynir, sucuk ve dönerde akılalmaz hileler 4
Bakanlık açıkladı! Taklit-tağşiş gıdalar listesi açıklandı: Peynir, sucuk ve dönerde akılalmaz hileler 5
Bakanlık açıkladı! Taklit-tağşiş gıdalar listesi açıklandı: Peynir, sucuk ve dönerde akılalmaz hileler 6

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altının kilogram fiyatı 7 milyon 480 bin liraya düştüAltının kilogram fiyatı 7 milyon 480 bin liraya düştü
CHP, en düşük emekli aylığı kanununu AYM’ye taşıdı!CHP, en düşük emekli aylığı kanununu AYM’ye taşıdı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
tarım ve orman bakanı Taklit Tağşiş Gıda Listesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kar yağışı için geri sayım! AKOM tarih verdi, Orhan Şen’den sürpriz yorum

Kar yağışı için geri sayım! AKOM tarih verdi, Orhan Şen’den sürpriz yorum

Aydın'daki deprem sonrası uyardı: "Uzaklaşın"

Aydın'daki deprem sonrası uyardı: "Uzaklaşın"

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenomen dizide kriz çıktı! Başrolün son hamlesi şaşırttı

Fenomen dizide kriz çıktı! Başrolün son hamlesi şaşırttı

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.