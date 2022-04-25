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Bakanlık az önce duyurdu: İşsizlik maaşları bayram öncesi hesaplarda!

25.04.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli ikramiyelerinin yatacağı tarihin belli olmasının ardından gözler işsizlik sigortası ödemelerine çevrilmişti. "İşsizlik maaşları ne zaman yatacak?" sorusu birçok kişi tatafından araştırılırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi. Bilgin, "Bilgin, “İşsizlik sigortası ödemelerini Ramazan Bayramı nedeniyle 29 Nisan 2022 tarihinde hesaplara yatıracağız” dedi.

Bakanlık az önce duyurdu: İşsizlik maaşları bayram öncesi hesaplarda!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, 5 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak olan 2022 yılı Nisan ayına ilişkin işsizlik sigortası ödemelerinin, Ramazan Bayramı nedeniyle 29 Nisan 2022 tarihinde hesaplara yatırılacağını duyurdu.

"5 Mayıs 2022 tarihinde yapılması gereken Nisan ayına ilişkin ödemeler, Ramazan Bayramı nedeniyle erkene alınarak 29 Nisan tarihinde yapılacaktır" diyen Bakan Vedat Bilgin, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlattı.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ DE AYNI TARİHTE HESAPLARDA

Öte yandan emeklilere 1100 TL bayram ikramiyesi 27-28-29 Nisan tarihlerinde ödenecek. 4/a’lı işçi emeklileri için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan, 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan, 4/b’li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan, 4/c’li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.


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