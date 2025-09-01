Bakanlık çalışmalarına başladı! Balıkçılar deniz açıldı, Bakan Yumaklı'dan 'sigorta' açıklaması

Balıkçılar av yasağının sona ermesi ile beraber 'Vira Bismillah' dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çarşıbaşı ilçesindeki Yoroz Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen 2025-2026 Su Ürünleri Av Sezonu açılış programında değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Yumaklı, tarımsal hasılada bugün Türkiye'nin Avrupa'da birinci, dünyada ise yedinci sırada olduğunu vurguladı. Türkiye'nin bu anlamdaki gücünün hafife alınmaması gerektiğinin altını çizen Yumaklı, "Tarımsal üretimde olduğu kadar elbette su ürünleri üretiminde de ülkemiz önemli bir potansiyele sahip. Biz de bunu son 23 yıldaki politikalarımızla daha da etkin hale getirdik" diye konuştu.

BALIKÇILARA DESTEK

Su ürünleri sektörünün gelişmesi ve risklere karşı dayanıklılığının artırılması için birçok projeyi, konuyu ve düzenlemeyi hayata geçirdiklerine işaret eden Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

"Su ürünleri üretimini arttırmak için 19 milyar lira üretim desteği, 700 milyon lira küçük balıkçı desteği ve diğerleriyle toplam 51 milyar liralık destek bu sektöre aktarılmış oldu. Yine balıkçılarımızın finansman ihtiyacını karşılamak üzere 61 bin balıkçımıza ve üreticimize 50 milyarın üzerinde kredi, faiz indirimli şekilde sağlanmış oldu. 2024-2026 dönemi için Hazine destekli tarımsal kredi limitini 15 milyondan, 40 milyon liraya yükselttik."



Yumaklı, bununla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Gerektiği zaman onları da artıracağız. Bu kredilerde de ilk kez yüzde 100 faiz indirimi imkanı vermiş olduk." dedi.

Bakan Yumaklı, yasağın bittiğin ilk günde iki balıkçı gemisinin Umman'a gideceğini aktardı. Denetimlerin devam ettiğini belirten Yumaklı, "Geçtiğimiz sezon 200 binden fazla denetim yaptık. Faaliyetlerini kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştiren bütün balıkçılarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.



ÜRETİME DAHİL EDİLECEKLER

Yumaklı, koruma kullanma dengesinin önemine işaret ederek, "Bu kapsamda hamsi başta olmak üzere 7 üründe, yetiştiricilikte de 4 üründe planlı üretime geçtik. Bu yıl da avcılıkta kılıç, uzun kanat orkinos, kalkan ve kereviti, yetiştiricilikte de alabalığı üretim planlamasına dahil edeceğiz" dedi.

Bakan Yumaklı, balıkçılara ve sektöre yönelik şu müjdeleri paylaştı:



"Bildiğiniz gibi sektörün karşılaştığı deprem, sel gibi doğal afet zararlarında hızlı hareket ediyoruz ve üreticimizin hemen yanındayız. Bu yıl da Marmara Denizi'nde malum müsilaj problemi oldu. Bundan olumsuz etkilenen balıkçılarımız oldu. Önümüzdeki günlerde onlara destek sağlayacağımızı da buradan ifade etmek istiyorum. Yine aynı şekilde balıkçılarımızın gemilerinin sigorta sorunu var. Bu konuyla ilgili de ilgili bakanlıklarla çalışmalar yürütüyoruz. Çok kısa zamanda bunu da sonuçlandıracağız."



Programda, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ile Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından denize kalkan balığı bırakan Bakan Yumaklı ve beraberindekiler, "Vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçıları uğurladı.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır