FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bakanlık çalışmalarına başladı! Balıkçılar deniz açıldı, Bakan Yumaklı'dan 'sigorta' açıklaması

1 Eylül itibarıyla balık sezonu başladı. 1 Nisan'da başlayan su ürünleri av yasağı bugün sona erdi. Balıkçılar, düzenlenen tören ile birlikte 2025-2026 av sezonu için 'Vira Bismillah' dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Çarşıbaşı ilçesindeki Yoroz Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen törene katıldı. Bakan Yumaklı katıldığı törende açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Bakanlık çalışmalarına başladı! Balıkçılar deniz açıldı, Bakan Yumaklı'dan 'sigorta' açıklaması

Balıkçılar av yasağının sona ermesi ile beraber 'Vira Bismillah' dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çarşıbaşı ilçesindeki Yoroz Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen 2025-2026 Su Ürünleri Av Sezonu açılış programında değerlendirmelerde bulundu.

Bakanlık çalışmalarına başladı! Balıkçılar deniz açıldı, Bakan Yumaklı dan sigorta açıklaması 1

Bakan Yumaklı, tarımsal hasılada bugün Türkiye'nin Avrupa'da birinci, dünyada ise yedinci sırada olduğunu vurguladı. Türkiye'nin bu anlamdaki gücünün hafife alınmaması gerektiğinin altını çizen Yumaklı, "Tarımsal üretimde olduğu kadar elbette su ürünleri üretiminde de ülkemiz önemli bir potansiyele sahip. Biz de bunu son 23 yıldaki politikalarımızla daha da etkin hale getirdik" diye konuştu.

Bakanlık çalışmalarına başladı! Balıkçılar deniz açıldı, Bakan Yumaklı dan sigorta açıklaması 2

BALIKÇILARA DESTEK

Su ürünleri sektörünün gelişmesi ve risklere karşı dayanıklılığının artırılması için birçok projeyi, konuyu ve düzenlemeyi hayata geçirdiklerine işaret eden Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

"Su ürünleri üretimini arttırmak için 19 milyar lira üretim desteği, 700 milyon lira küçük balıkçı desteği ve diğerleriyle toplam 51 milyar liralık destek bu sektöre aktarılmış oldu. Yine balıkçılarımızın finansman ihtiyacını karşılamak üzere 61 bin balıkçımıza ve üreticimize 50 milyarın üzerinde kredi, faiz indirimli şekilde sağlanmış oldu. 2024-2026 dönemi için Hazine destekli tarımsal kredi limitini 15 milyondan, 40 milyon liraya yükselttik."

Bakanlık çalışmalarına başladı! Balıkçılar deniz açıldı, Bakan Yumaklı dan sigorta açıklaması 3

Yumaklı, bununla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Gerektiği zaman onları da artıracağız. Bu kredilerde de ilk kez yüzde 100 faiz indirimi imkanı vermiş olduk." dedi.

Bakan Yumaklı, yasağın bittiğin ilk günde iki balıkçı gemisinin Umman'a gideceğini aktardı. Denetimlerin devam ettiğini belirten Yumaklı, "Geçtiğimiz sezon 200 binden fazla denetim yaptık. Faaliyetlerini kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştiren bütün balıkçılarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bakanlık çalışmalarına başladı! Balıkçılar deniz açıldı, Bakan Yumaklı dan sigorta açıklaması 4

ÜRETİME DAHİL EDİLECEKLER

Yumaklı, koruma kullanma dengesinin önemine işaret ederek, "Bu kapsamda hamsi başta olmak üzere 7 üründe, yetiştiricilikte de 4 üründe planlı üretime geçtik. Bu yıl da avcılıkta kılıç, uzun kanat orkinos, kalkan ve kereviti, yetiştiricilikte de alabalığı üretim planlamasına dahil edeceğiz" dedi.

Bakan Yumaklı, balıkçılara ve sektöre yönelik şu müjdeleri paylaştı:

"Bildiğiniz gibi sektörün karşılaştığı deprem, sel gibi doğal afet zararlarında hızlı hareket ediyoruz ve üreticimizin hemen yanındayız. Bu yıl da Marmara Denizi'nde malum müsilaj problemi oldu. Bundan olumsuz etkilenen balıkçılarımız oldu. Önümüzdeki günlerde onlara destek sağlayacağımızı da buradan ifade etmek istiyorum. Yine aynı şekilde balıkçılarımızın gemilerinin sigorta sorunu var. Bu konuyla ilgili de ilgili bakanlıklarla çalışmalar yürütüyoruz. Çok kısa zamanda bunu da sonuçlandıracağız."
Bakanlık çalışmalarına başladı! Balıkçılar deniz açıldı, Bakan Yumaklı dan sigorta açıklaması 5

Programda, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ile Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından denize kalkan balığı bırakan Bakan Yumaklı ve beraberindekiler, "Vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçıları uğurladı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gümüşte 14 yılın zirvesi! Gözler altındayken o da yükselişe geçtiGümüşte 14 yılın zirvesi! Gözler altındayken o da yükselişe geçti
Yatırımcı rakamlara kilitlendi! Altın yükselişte, en yüksek seviyeyi gördüYatırımcı rakamlara kilitlendi! Altın yükselişte, en yüksek seviyeyi gördü

Anahtar Kelimeler:
balık balık avı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kerem'in sözlerine sert tepki: "Yediğin tabağa tükürüyorsun, utan!"

Kerem'in sözlerine sert tepki: "Yediğin tabağa tükürüyorsun, utan!"

Afganistan'da 6,0 büyüklüğünden deprem! İlk belirlemelere göre 250 can kaybı...

Afganistan'da 6,0 büyüklüğünden deprem! İlk belirlemelere göre 250 can kaybı...

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama! Tarih verdi: "Bu değişiklik yapılmalı"

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama! Tarih verdi: "Bu değişiklik yapılmalı"

'Tarihi zirveme gideceğim demek' Altın alacakları uyardı! O 2 günü işaret etti

'Tarihi zirveme gideceğim demek' Altın alacakları uyardı! O 2 günü işaret etti

Yatırımcı rakamlara kilitlendi! Altın yükselişte, en yüksek seviyeyi gördü

Yatırımcı rakamlara kilitlendi! Altın yükselişte, en yüksek seviyeyi gördü

Gümüşte 14 yılın zirvesi! Gözler altındayken o da yükselişe geçti

Gümüşte 14 yılın zirvesi! Gözler altındayken o da yükselişe geçti

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.