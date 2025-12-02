FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bakanlık çalışmaya başladı: Asgari ücrette yarım asırlık düzen değişiyor!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, asgari ücreti belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı için 5 işçi, 5 işveren üyesi sabit kalacak şekilde hükümet temsilcisi sayısının azaltılarak yeniden yapılandırılması için çalışma başlattı. Buna göre, hükümet temsilcisi sayısı düşürülecek.

Bakanlık çalışmaya başladı: Asgari ücrette yarım asırlık düzen değişiyor!

TÜRK-İŞ'in geçen yıl asgari ücretin yüzde 30 artışla 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlenmesine tepki göstermesinin ardından başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısıyla ilgili tartışmalar gündemdeki yerini koruyor.

Komisyonda işçileri temsil eden TÜRK-İŞ başta olmak üzere, diğer işçi konfederasyonları HAK-İŞ ve DİSK komisyonun yapısının değiştirilmesine yönelik taleplerini sürdürüyor.

Bakanlık çalışmaya başladı: Asgari ücrette yarım asırlık düzen değişiyor! 1

İşçi konfederasyonlarının söz konusu talepleri üzerine 21 Ekim'de Üçlü Danışma Kurulunu toplayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, komisyonun yapısıyla ilgili önemli bir adım atacak.

Bakanlık çalışmaya başladı: Asgari ücrette yarım asırlık düzen değişiyor! 2

TEMSİLCİ SAYISI DEĞİŞECEK!

Bakanlığın gündemindeki "ara formül" ile mevcutta işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyonun yapısı, hükümet temsilcisi sayısının düşürülmesiyle değiştirilecek.

Yeni yapıda, işçi ve işveren tarafı komisyonda 5'er üyeyle temsil edilmeye devam edecekken, hükümetin üye sayısının 1'e kadar düşürülmesi gündemde.

Bakanlık çalışmaya başladı: Asgari ücrette yarım asırlık düzen değişiyor! 3

TÜRK-İŞ'e sunulan söz konusu düzenleme ile komisyonda hükümeti temsil edecek üyelerin hakem rolünün güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Bakanlığın çalışmasının bugün toplanan TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'nda kabul edilmesi halinde, TÜRK-İŞ'in Asgari Ücret Tespit Komisyonuna katılması bekleniyor.

Bakanlık çalışmaya başladı: Asgari ücrette yarım asırlık düzen değişiyor! 4

YARIM ASIRDIR UYGULANIYORDU

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 1974 yılındaki toplantısında, bölgesel düzeyde asgari ücret tespitine son verilerek, tüm illeri kapsayan ülke genelinde tek bir asgari ücret belirlenmesi uygulamasına geçildi.

Bakanlık çalışmaya başladı: Asgari ücrette yarım asırlık düzen değişiyor! 5

Böylece asgari ücret, işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenmeye başlandı.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği bu yapı, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Bakanlık çalışmaya başladı: Asgari ücrette yarım asırlık düzen değişiyor! 6

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | Ünlü illüzyonist Aref'e gözaltı! Borsa İstanbul soruşturmasında eski futbolcuların da adı karıştıSon dakika | Ünlü illüzyonist Aref'e gözaltı! Borsa İstanbul soruşturmasında eski futbolcuların da adı karıştı
1 dolar kaç TL? 2 Aralık 2025 Salı dolar TL ne kadar?1 dolar kaç TL? 2 Aralık 2025 Salı dolar TL ne kadar?

Anahtar Kelimeler:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ergün Atalay Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret 2026
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.