Bakanlık düğmeye bastı! 143 bin iş yeri mercek altına alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik yürüttüğü denetim, dijital takip, veri analizi ve rehberlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son 12 yıllık süreçte gerçekleştirilen incelemeler sonucunda 143 bin 329 tescilsiz iş yeri tespit edilirken, milyonlarca belge analiz edilerek sosyal güvenlik sisteminin güçlendirilmesine yönelik önemli adımlar atıldı.

Bakanlık, denetimlerin yanı sıra kurumlar arası veri paylaşımı, risk odaklı uygulamalar ve dijital bilgilendirme sistemleriyle kayıtlı istihdamın artırılmasını hedeflerken, çalışanların sosyal güvenlik haklarının korunmasına yönelik çalışmalarına da devam ediyor.

VERİ PAYLAŞIMIYLA 43,6 MİLYON EVRAK İNCELENDİ

Kayıt dışılıkla mücadelede kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla 16 veri paylaşım protokolü hayata geçirildi. Bu kapsamda 30 Haziran 2014 ile 2026 yılı arasındaki dönemde toplam 43 milyon 628 bin 631 evrak incelendi.

Yapılan analizler ve denetimler sonucunda 143 bin 329 tescilsiz iş yeri belirlenirken, risk odaklı denetim anlayışı doğrultusunda kayıt dışılık riski taşıyan işverenlere yönelik önleyici uygulamalar da sürdürüldü. Bu çerçevede 2019-2025 döneminde 107 bin 604 uyarı mektubu gönderildi. Ayrıca spor kulüpleri, özel okullar ve sağlık kuruluşlarına kayıtlı istihdam konusunda bilgilendirme ve uyarı yazıları iletildi.

HAK KAYIPLARINI ÖNLEMEK İÇİN MİLYONLARCA SMS GÖNDERİLDİ

Bakanlık, çalışanların prime esas kazançlarında meydana gelen düşüşleri dijital sistemler üzerinden takip ederek hak kayıplarını önlemeye yönelik uygulamalarını da sürdürüyor.

Kasım 2017 ile Mayıs 2026 döneminde prime esas kazancı yüzde 20 ve üzerinde azalan sigortalılara toplam 4 milyon 533 bin 147 SMS gönderildi. Böylece çalışanların sosyal güvenlik hakları konusunda zamanında bilgilendirilmesi amaçlandı.

6 YILDA 234 BİN KİŞİYE DOĞRUDAN ULAŞILDI

Kayıt dışılıkla mücadelede önleyici yaklaşımı güçlendirmek amacıyla 2019 yılından itibaren her yıl Bilgilendirme ve Rehberlik Programı uygulanıyor.

Program kapsamında 2019-2025 döneminde 25 bin 904 bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Bu süreçte 9 bin 634 kurum ve kuruluşla görüşme yapılırken, toplam 234 bin 476 kişiye doğrudan rehberlik hizmeti verildi.

1,5 MİLYONA YAKIN İŞ YERİ DENETLENDİ

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülen saha denetimleri kapsamında 1 milyon 426 bin 878 iş yeri denetlendi. Yapılan kontrollerde 592 bin 195 kayıt dışı çalışan tespit edildi.

Denetimler sonucunda 1 milyar 423 milyon 543 bin 897 lira prim tahakkuk ettirilirken, 15 milyar 260 milyon 258 bin 873 lira tutarında idari para cezası uygulandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kayıtlı istihdamın artırılması, çalışanların sosyal güvenlik haklarının korunması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla denetim, rehberlik ve dijital izleme uygulamalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır