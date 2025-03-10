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Bakanlık düğmeye bastı! 17 bin firmaya 455 milyon TL'lik ceza

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
10.03.2025 09:38
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Ticaret Bakanlığı'nın; iç ticaret, fahiş fiyatla mücadele ve tüketicinin korunması denetim birimlerince yapılan denetimler neticesinde 2025 yılının ilk iki ayında 85,238 gerçek ve tüzel kişi denetlendi. 17,395 firmaya, 455 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Bakanlık düğmeye bastı! 17 bin firmaya 455 milyon TL'lik ceza

Ticaret Bakanlığı'ndan, iç ticaret, fahiş fiyatla mücadele ve tüketicinin korunması ile alakalı denetimlere dair açıklama geldi. Buna göre; 17 binden fazla firmaya 455 milyon TL ceza uygulandı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ticaret Bakanlığı olarak, iç piyasadaki istikrarın sağlanması, tüketicilerimizin arz ve talep dengesizliğinden etkilenmemesi amacıyla iç ticaret denetim birimlerimizce yapılan denetimler neticesinde 2025 yılında ilk iki ayın sonunda 85.238 gerçek ve tüzel kişi denetlendi. 17.395 firmaya, toplamda 454.350.858,88 TL idari para cezası uygulanmıştır. 2025 yılı sadece Şubat ayı kapsamında ise 9.606 firmaya, 309.973.558,80 TL ifari para cezası uygulanmıştır.

81 il de bulunan Ticaret İl Müdürlüklerimiz tarafından 2025 yılında 62.328 gerçek ve tüzel kişiye yapılan denetimler sonucunda 161,7 milyon TL idari para cezası uygulanmış olup, bunun sadece 106,1 milyon TL'si sadece Şubat ayında gerçekleştirilen denetimler neticesinde gerçekleştirilmiştir.

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum ve marketlerde fahiş fiyat denetimleri kapsamında 2025 yılının ilk iki ayında 22.033 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek 629 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 154 milyon TL idari para cezası kesilmiştir. Bu idari para cezasının 126,7 milyon TL'lik kısmı ise fahiş fiyat kapsamında yapılan denetimler sonucunda gerçekleştirilmiştir.

2025 yılının ilk iki ayında kuyum sektörüne yapılan denetimler neticesinde 56 gerçek ve tüzel kişiye 16,2 milyon TL, emlak sektörüne yapılan denetimler neticesinde ise 40 gerçek ve tüzel kişiye 3,9 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır"

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Bakanlığın açıklamasının devamında şu ifadeler kullanıldı:

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Ticaret Bakanlığı
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