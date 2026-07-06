Bakanlık düğmeye bastı: Ekmeğin uygun fiyata satılması için yeni adım

Ticaret Bakanlığı, perakende ticaretin daha adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını hedefleyen yönetmelik taslağını ilgili kurum ve kuruluşların değerlendirmesine sundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yönetmelik taslağının uygulama sürecinde edinilen tecrübeler ile sektörden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda hazırlandığı belirtildi.

TEDARİK ZİNCİRİNİ GÜÇLENDİRECEK DÜZENLEMELER

Açıklamada, taslağın ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne açıldığı belirtilirken, düzenlemeyle tedarik zincirinin güçlendirilmesi, yerel ticaretin desteklenmesi ve kadın emeğinin ekonomik değerinin artırılmasının amaçlandığı ifade edildi.

Bu kapsamda, yönetmeliğin adının üretici, tedarikçi ve perakende işletmeleri arasındaki ticari ilişkileri daha doğru yansıtacak şekilde değiştirilerek "Tedarik Zincirinde Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik" olarak düzenleneceği bildirildi.

KOBİ'LER İÇİN SORGULAMA EKRANI OLUŞTURULACAK

Açıklamada ayrıca, tereddütleri giderecek şekilde üretici ve tedarikçi kavramlarının yönetmeliğin amaç ve kapsam bölümlerine eklenmesinin planlandığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: "Ayrıca 'üretici', 'tedarikçi' ve '30 gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünü' tanımlarının revize edilmesi, ticari faaliyetlerdeki ödeme sürelerinin daha hızlı ve kesin şekilde belirlenebilmesi amacıyla, KOBİ tespit süreçlerini kolaylaştıracak şekilde, Ticaret Bakanlığımız bünyesinde bir sorgulama ekranı oluşturulacak. 2025 yılının Kooperatifler Yılı ilan edilmesi hasebiyle, zincir market raflarında ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan kooperatiflerin yöresel ürünlerine öncelik verilerek, kadın emeğinin doğrudan desteklenmesi ve kadınların ekonomik hayata katkılarının artırılması planlanmaktadır."

EKMEK ÜRETİMİNE YÖNELİK YENİ DÜZENLEME

Öte yandan açıklamada, söz konusu değişikliklere ek olarak temel gıda ürünlerinden ekmeğin vatandaşlara daha uygun fiyatlarla ulaştırılabilmesi amacıyla kitlesel ekmek üretimi gerçekleştirebilen büyük ekmek fırınlarına yönelik düzenlemelerin de hayata geçirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır