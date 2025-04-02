FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakanlık düğmeye bastı! Risk taşıyan ürünleri piyasadan çekiyor: Lastiklerden bebek koltuklarına...

Bakanlık düğmeye bastı! Risk taşıyan ürünleri piyasadan çekiyor: Lastiklerden bebek koltuklarına...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
02.04.2025 13:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakanlık, teknik standartlara uymayan ve güvenlik riski taşıyan birçok ürünü toplatma kararı aldı. Adana, İzmir, Bursa ve Antalya gibi şehirlerdeki tehlikeli ürünler arasında lastikler, bebek koltukları, elektrikli ısıtıcılar ve çay makineleri bulunuyor. Bakanlık, denetimlerin devam edeceğini ve güvenlik standartlarına uymayan ürünlerin piyasada yer almasına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Bakanlık düğmeye bastı! Risk taşıyan ürünleri piyasadan çekiyor: Lastiklerden bebek koltuklarına...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, tüketici güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü piyasa denetimleri kapsamında birçok ürünü mercek altına aldı. Yapılan incelemeler sonucunda, teknik standartlara uymayan ve güvenlik riski taşıyan birçok ürün için toplatma kararı alındı.

GÜVENLİK TEHLİKESİ OLUŞTURAN ÜRÜNLER BELİRLENDİ

Bakanlık, Adana, Burdur, Uşak, Erzurum, İzmir ve Trabzon’da faaliyet gösteren 9 lastik kaplama firmasının ürünlerinin teknik standartlara uygun olmadığını tespit etti. Ayrıca, Bursa ve Gaziantep’te üretilen yolcu koltukları ile Ankara’dan Otto Baby ve İstanbul’dan 4BABY marka bebek koltukları da toplatılacak ürünler arasında yer aldı.

thumbs_b_c_b25c4872887f411de58fb79da1b48c5f

İzmir’de üretilen emniyet kemerleri, Çankırı menşeli tarım römorkları ve Konya’dan Happy Karavan, Manisa’dan Blue Sky, Rota Karavan ve Tiny House Manisa markaları güvenlik riskleri nedeniyle piyasadan kaldırılıyor. Antalya’da üretilen Işıldar marka üç tekerlekli mopetlerin ise trafik güvenliği açısından tehdit oluşturduğu belirlendi.

ELEKTRİK VE YANGIN RİSKİ TAŞIYAN ÜRÜNLER DE LİSTEDE

Elektrik ve yangın güvenliği açısından tehlikeli olduğu tespit edilen bazı ürünler de piyasadan çekilecek. İstanbul’da üretilen RSONIC marka dört gözlü set üstü ocak, gaz sızıntısı nedeniyle boğulma, patlama ve yangın riski taşıyor. Yeşim Kablo yangın tehlikesi, MYS marka 6 kilogramlık yangın tüpü ise geçersiz uygunluk sertifikası sebebiyle toplatılacak.

Homend Royal Tea çay makinesi yanık ve elektrik çarpması riski taşıdığı için listede yer alırken, İzmir’de üretilen Mistique marka yılbaşı ışıkları da elektrik çarpması ve yangın tehlikesi nedeniyle piyasadan kaldırılacak. CALO marka elektrikli ısıtıcı ise aşırı elektrik tüketimi nedeniyle kullanıcıları maddi zarara uğratabileceği gerekçesiyle toplatılacak ürünler arasına dahil edildi.

thumbs_b_c_dae37b7327d9214bdd8e7e0b550ac0d7

SANAYİ ÜRÜNLERİNDE DE STANDART DIŞI DURUMLAR TESPİT EDİLDİ

Sanayi ürünlerine yönelik yapılan incelemelerde de teknik eksiklikler belirlendi. Kahramanmaraş menşeli İnova dikey torna makinesi, teknik dosya eksikliği nedeniyle denetimden geçemedi. BULL marka yükleyici, belirlenen emisyon sınırlarını aşması nedeniyle toplatılacak.

Ledline marka lambalar, enerji verimliliği standartlarını karşılamadığı ve çevre dostu olmadığı için satıştan kaldırılırken, Bursa’dan HKS Has marka tampon ve Konya’dan Karakuş marka tampon da temel sağlık ve güvenlik kriterlerini sağlamadığı için piyasadan çekildi.

thumbs_b_c_fb8bd8726743ff9ec5772c71065a7fe5

BAKANLIK: DENETİMLER DEVAM EDECEK

Bakanlık, yaptığı açıklamada, toplatma kararının yalnızca belirlenen markaların belirli modelleri için geçerli olduğunu vurguladı. Tüketici güvenliğini ön planda tutan denetimlerin kararlılıkla süreceği ve standart dışı ürünlere geçit verilmeyeceği belirtildi.

Canlı Borsa
63 yıldır 3,5 metrekarelik dükkanda ayakta kalıyor63 yıldır 3,5 metrekarelik dükkanda ayakta kalıyor
Borsa günün ilk yarısında gerilediBorsa günün ilk yarısında geriledi
Anahtar Kelimeler:
bebek lastik sanayi sanayi ve teknoloji bakanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Somer Sivrioğlu'ndan boykot kararı! Restoranını hizmete kapattı

Somer Sivrioğlu'ndan boykot kararı! Restoranını hizmete kapattı

Cenaze namazını kıldıran imamın sözleri törene damga vurdu! 'Boş değil, çok konuşurdu...'

Cenaze namazını kıldıran imamın sözleri törene damga vurdu! 'Boş değil, çok konuşurdu...'

İneklerini satıp ona yatırdılar, gazete eki ile hayatları değişti!

İneklerini satıp ona yatırdılar, gazete eki ile hayatları değişti!

Fiyatlar ateş pahası olunca çözümü açıkladı

Fiyatlar ateş pahası olunca çözümü açıkladı

Emekli bayram ikramiyesi fark ödemeleri yarın başlıyor

Emekli bayram ikramiyesi fark ödemeleri yarın başlıyor

Türkiye'de 86 tesisten dünyaya akrep zehri üretimi!

Türkiye'de 86 tesisten dünyaya akrep zehri üretimi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.