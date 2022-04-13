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Bakanlık duyurdu! 1.121 genç kamuda istihdam edilecek

13.04.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, devlet korumasında yetişen 1.121 gencin istihdam edileceğini duyurdu. Başvurular 27 Nisan’a kadar e-devlet üzerinden yapabilecek. Tercih kılavuzuna Bakanlığın internet sitesinden veya turkiye.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek. Atama tarihi daha sonra duyurulacak.

Bakanlık duyurdu! 1.121 genç kamuda istihdam edilecek

Devlet korumasında yetişen 1.121 genç, Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim durumlarına uygun kadrolarda istihdam edilecek.

Hak sahibi gençler, tercih işlemlerini 27 Nisan’a kadar e-devlet üzerinden yapabilecek. Tercih kılavuzuna Bakanlığın internet sitesinden veya turkiye.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek. Atama tarihi daha sonra duyurulacak.

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve ilgili yönetmelik uyarınca, devlet korumasında yetişmiş gençlerin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı sağlanıyor. Bu amaçla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yılda üç kez atama yapılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gençlere istihdam sonrasında da destek vermeyi sürdürüyor. İşe yerleştirilen gençlere, Bakım Sonrası Rehberlik İzleme ve Değerlendirme Birimlerindeki personel tarafından yaşadıkları sorunların çözümü için destek sağlanarak, ihtiyaç duydukları konularda rehberlik çalışmaları yürütülüyor.Bugüne kadar devlet korumasında yetişmiş toplam 57.528 kişinin kamuda istihdamı sağlandı.

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