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Bakanlık duyurdu! 4 bebek ürünüyle ilgili toplatma kararı

Ticaret Bakanlığı, küçük aksesuarlarının kolayca ayrılması nedeniyle boğulma ve yaralanma riski taşıdığı tespit edilen 4 farklı bebek giyim ürününün piyasaya arzını yasaklayarak, toplatma kararı aldı.

Bakanlık duyurdu! 4 bebek ürünüyle ilgili toplatma kararı

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çocukların güvenliği ve tüketicilerin korunması amacıyla piyasanın titizlikle takip edildiği bildirildi.

Bakanlık duyurdu! 4 bebek ürünüyle ilgili toplatma kararı 1

Açıklamada, yürütülen piyasa gözetimi ve denetimleri sonucunda küçük aksesuarlarının kolayca ayrılması nedeniyle boğulma ve yaralanma riski taşıdığı belirlenen 4 farklı bebek giyim ürünü hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma tedbiri uygulandığı kaydedildi.

Bakanlık duyurdu! 4 bebek ürünüyle ilgili toplatma kararı 2

Vatandaşların piyasadan toplatılan ve güvensiz olduğu tespit edilen ürünlere ilişkin güncel bilgilere Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden ulaşabileceği belirtildi. Bakanlık, vatandaşların güvenliği için piyasa denetimlerinin yakından takip edildiğini ve güvensiz ürünlere karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı bebek giyim
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