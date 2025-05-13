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Bakanlık duyurdu! 45 ilde arttı, 17 ilde 1 milyar doların üzerinde...

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde 17 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığını, 45 ilde ihracatın arttığını duyurdu.

Bakanlık duyurdu! 45 ilde arttı, 17 ilde 1 milyar doların üzerinde...
Hande Dağ

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "2025 yılı ocak-nisan döneminde 17 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken, 45 ilimizde ihracatımız artmıştır" denildi.

Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

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Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı İhracat
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