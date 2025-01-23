Bakanlık duyurdu! 91,6 milyar TL ceza 'O firmalar tespit edilecek'

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ticaret Bakanlığı müfettişlerince 2024 yılında yapılan denetimler sonucunda 91,6 milyar TL vergi/idari para cezası uygulandı" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklama ise şu şekilde:

Bakanlığın açıklamasında "2025 yılında da Ticaret Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından rehberlik anlayışı ön planda tutularak, hızla değişen ve gelişen kurumsal yönetim ve denetim sistemleri ile uyumlu teftiş, inceleme ve denetimlere azami hassasiyetle devam edilecektir. Mevzuata aykırı işlem tesisi ile haksız kazanç sağlayan ve kamu zararına yol açan firmaların tespit edilerek vergide adaletin sağlanmasına, Devletimizin gelir kaybına uğratılmasının önüne geçilmesine yönelik çalışmalarımız sürdürülecektir" ifadeleri yer aldı.