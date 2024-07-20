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Bakanlık duyurdu! Çiftçilerin destek ödemeleri hesaplarda

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
20.07.2024 15:22
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 119 milyon 106 bin liralık destekleme ödemesinin çiftçilerin hesabına aktarıldığını bildirdi.

Bakanlık duyurdu! Çiftçilerin destek ödemeleri hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere yapılan destek ödemelerinin hesaplara aktarıldığını açıkladı.

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Buna göre, hububat-baklagil ve dane mısır desteği kapsamında 64 milyon 910 bin 785 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği kapsamında 35 milyon 791 bin 503 lira, düve alım desteği kapsamında 17 milyon 120 bin lira, yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında 1 milyon 106 bin 112 lira, toprak analizi desteği kapsamında 177 bin 600 lira olmak üzere toplam 119 milyon 106 bin liralık destekleme ödemesi çiftçilerin hesaplarına aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Çiftçi Tarım ve Orman Bakanlığı destek
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