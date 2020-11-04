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Bakanlık duyurdu: Çiğ süt desteği ödemeleri bugün yapılacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.11.2020 10:25 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Çiğ süt desteği kapsamında üreticilere 607 milyon liralık ödeme bugün saat 18.00 itibarıyla başlayacak.' açıklamasını yaptı.

Bakanlık duyurdu: Çiğ süt desteği ödemeleri bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Çiğ süt desteği kapsamında üreticilere 607 milyon liralık ödeme bugün saat 18.00 itibarıyla başlayacak.' açıklamasını yaptı.

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