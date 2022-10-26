Bakanlık duyurdu! Dordurmada yeni kriterler belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlık tarafından hazırlanan 'Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle dondurmanın, tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, taşınması, depolanması ve piyasaya arz edilmesini sağlamak üzere özelliklerinin belirlenmesi amaçlandı. Buna göre; dondurmada hacim artış oranı en fazla yüzde 100 olacak. Meyve veya sebze kullanılarak üretilen çeşnili dondurmada meyve veya sebze oranı kütlece en az yüzde 15'i bulacak. Fındık, fıstık, ceviz, Antep fıstığı, badem gibi sert kabuklu meyve çeşnileri katılarak üretilen çeşnili dondurmalarda, bu çeşnilerin bir veya birkaçının birlikte kullanılması halinde toplam çeşni oranı kütlece en az yüzde 5'e ulaşacak.

Tebliğ kapsamındaki ürünlerin üretiminde ve piyasaya arzında alkol veya alkol içeren ürünler bileşen olarak kullanılamayacak. Çeşnili dondurmalardaki çeşni maddesinin adı, ürün adıyla kullanılacak. Çeşni maddesi bulunmayan dondurmalarda, aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri kullanılmayacak; ancak sade dondurmada sadece vanilya aromalarının kullanımına izin verilecek.

'MARAŞ DONDURMASI' TEBLİĞDEN ÇIKARILDI

'Coğrafi İşaret Tescili' olduğu için 'Maraş dondurması' ve 'Maraş usulü dondurma' tanımları tebliğden çıkartıldı. Dondurmada meyve harici diğer çeşni maddeleri kullanımına da izin verildiğinden, 'meyveli dondurma' tanımı yerine 'çeşnili dondurma' tanımı eklendi. Bitkisel yağ kullanılarak dondurmada taklit/tağşiş yapılmasını önlemek amacıyla, dondurmaya süt yağı haricinde, kullanılan çeşniden gelebilecek hariç, yağ bileşeni ilave edilemeyeceği hükme bağlandı. 'Çeşni maddeleri' tanımına 'sebzeler', 'nane', 'tarçın' ifadeleri eklenerek, dondurmaya eklenebilecek sebze oranı, meyve oranı ile aynı olacak şekilde düzenleme yapıldı. Dondurmada bileşen olmayan herhangi bir sütün aroması kullanıldığında taklide sebebiyet vereceğinden, süt ve süt ürünleri aroması veren aroma vericilerin dondurmada kullanılamayacağı hükme bağlandı. Tüketici tarafından dondurmanın, yenilebilir buzlu ürünlerle karıştırılmaması için ürün adının temel görüş alanında yer almasına ilişkin düzenleme yapıldı.

SÜTÜN ELDE EDİLDİĞİ HAYVAN GÖRSELİ KULLANILMAYACAK

Tek bir hayvan türüne ait sütün yüzde 100 kullanıldığı ürünlerde, sütün ait olduğu hayvan türü ürün adıyla kullanılabilecek. Ancak sütün elde edildiği hayvan görseli etikette kullanılmayacak. Bu düzenleme ile üründe birden fazla farklı hayvan türüne ait süt kullanılması hallerinde, daha az sütü kullanılan hayvan görselinin etikette kullanılıp, tüketicinin yanıltılmasının önüne geçilecek. Piyasada var olan veya basılı ambalaj materyali olan gıda işletmecilerine, tebliğe uyum sağlamaları için 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçiş süreci tanındı. (DHA)

