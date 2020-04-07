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Bakanlık duyurdu! Emekli ikramiyeleri ödenmeye başlandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.04.2020 17:40 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaklaşık 12 milyon emeklinin 1000 liralık Ramazan Bayramı ikramiyelerinin bugünden itibaren ödenmeye başlandığını duyurdu.

Bakanlık duyurdu! Emekli ikramiyeleri ödenmeye başlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ile Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) hesaplarından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri çerçevesinde bir ay erkene alınan emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiye ödemelerine ilişkin duyuru paylaşıldı.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ BUGÜN ÖDENMEYE BAŞLANDI

Buna göre, emeklilerin 1000 liralık ikramiyeleri bugünden itibaren ödenmeye başlandı. Yapılan planlamaya göre, SSK'liler 7-10 Nisan, Bağ-Kur'lular ve Emekli Sandığı emeklileri de 11 Nisan'da ikramiyelerini alacak.

İkramiyeler, 4A (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre normalde emekli aylığı aldıkları ödeme günü; 17-18-19 Nisan olanlar için 7 Nisan'da, 20- 21- 22 Nisan olanlar için 8 Nisan'da, 23-24 Nisan olanlar için 9 Nisan'da, 25-26
Nisan olanlar için de 10 Nisan'da yatacak. Vatandaşlar, ikramiyelerini hesaplarından çekebilecek.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
emekli ikramiyeleri, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı,

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
yetim maaşı alıyorum bana yatırılan 250tl harca harca bitmez bayramlık mı alsak bayram hazırlığını yapsak bilemedim ee adı üstünde Yetimsin işte kim takar seni al iki kuruş eline sesini kes neyine yetmiyor...çünkü senn bir Yetimsin...
1000 tl para yardımları kimlere veriliyor bilen var mi evim kira
EYT'lilerin durumu ne olacak?
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