Bakanlık duyurdu! Emekli ikramiyeleri ödenmeye başlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ile Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) hesaplarından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri çerçevesinde bir ay erkene alınan emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiye ödemelerine ilişkin duyuru paylaşıldı.

4A (SSK) Emekli, Dul ve Yetimlerimiz ⬇️ pic.twitter.com/Xz1AZHzbK7 — SGK (@sgksosyalmedya) April 7, 2020

EMEKLİ İKRAMİYELERİ BUGÜN ÖDENMEYE BAŞLANDI



Buna göre, emeklilerin 1000 liralık ikramiyeleri bugünden itibaren ödenmeye başlandı. Yapılan planlamaya göre, SSK'liler 7-10 Nisan, Bağ-Kur'lular ve Emekli Sandığı emeklileri de 11 Nisan'da ikramiyelerini alacak.

İkramiyeler, 4A (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre normalde emekli aylığı aldıkları ödeme günü; 17-18-19 Nisan olanlar için 7 Nisan'da, 20- 21- 22 Nisan olanlar için 8 Nisan'da, 23-24 Nisan olanlar için 9 Nisan'da, 25-26

Nisan olanlar için de 10 Nisan'da yatacak. Vatandaşlar, ikramiyelerini hesaplarından çekebilecek.

Kaynak: AA

