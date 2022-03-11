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Bakanlık duyurdu! Yeni uygulamaya devreye alındı

11.03.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan sosyal yardımlarla ilgili yeni açıklama geldi. Bakanlık sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerinin yer aldığı "Aile Destek" mobil uygulamasını devreye aldı. Uygulama sayesinde sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerle ilgili bilgilere kolayca ulaşılacak. Uygulama üzerinden e-Devlet aracılığıyla sosyal yardım ve sosyal hizmet başvuruları yapılabilecek.

Bakanlık duyurdu! Yeni uygulamaya devreye alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hayata geçirdiği “Aile Destek” mobil uygulaması sayesinde sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerle ilgili bilgilere kolayca ulaşılarak, uygulama üzerinden sosyal yardım ve sosyal hizmetlere başvuru yapılabilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakanlığın sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerinin yer aldığı "Aile Destek" mobil uygulamasını geliştirdi. Vatandaşlar uygulamadaki sosyal hizmetler başlığı altında “Çocuk Hizmetleri”, “Engelli Hizmetleri”, “Yaşlı Hizmetleri”, “Aile Hizmetleri”, “Kadına Yönelik Hizmetler”, “Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Hizmetler”, “Yurtdışı Hizmetleri”, “Sivil Toplum Hizmetleri” ve “Eğitim ve Yayın Hizmetleri” kategorileri altında sunulan hizmetlere ilişkin bilgileri, faydalanma şartlarını ve başvuru kanallarını görebiliyor.

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Sosyal yardımlar başlığı altında ise vatandaşlar faydalanmak istediği desteğin şartlarına ve başvuru kanallarına ilişkin bilgi sahibi oluyor. "Aile Destek" mobil uygulaması üzerinden e-Devlet aracılığıyla sosyal yardım ve sosyal hizmet başvuruları yapılabilecek. Başvurunun yanı sıra yine e-Devlet kapısı üzerinden sunulan durum/sonuç/ödeme sorgulama hizmetlerine doğrudan yönlendirme linkleri sayesinde erişilebilecek. "Aile Destek" mobil uygulamasında ayrıca bakanlık haberleri ve duyuruları da yer alıyor. Uygulama, Bakanlık tarafından halkın hizmetlere erişimini kolaylaştırmak için kurulan ALO 183, ALO 144 gibi çağrı merkezlerinin doğrudan aranabilmesi ve Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) doğrudan erişilmesi imkanı da sağlıyor.

Uygulama, IOS mobil marketinden https://apps.apple.com/us/app/aile-destek/id1606165366, Android mobil marketinden ise uzantısıyla ücretsiz indirilebilecek.https://play.google.com/store/apps/details?id=app.aile.gov.tr

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Anahtar Kelimeler:
e-devlet
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