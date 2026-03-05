FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bakanlık ekipleri sınır kapısında yakaladı! Değeri 1.3 Milyar TL

İçerik devam ediyor

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 1 milyar 271 milyon TL olan, 1 ton 413 kilo "esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu madde, imha edildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde ülkemize giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tır mercek altına alındı.

ŞÜPHELİ YOĞUNLUK BELİRLENDİ

Ekiplerce yakın takibe alınan tır cinsi aracın X-Ray taramasında belirlenen şüpheli yoğunluk akabinde narkotik dedektör köpeği Bodri'nin de katıldığı detaylı aramalarda yasal yükün içerisine gizlenmiş vaziyette; 1 ton 413 kilo esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bakanlık ekipleri sınır kapısında yakaladı! Değeri 1.3 Milyar TL 1

DEĞERİ 1 MİLYAR 271 MİLYON TL

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin 1 milyar 271 milyon TL olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Güvenli liman arayışı: Altın yerinde durmuyor! Fiyatlarda hareketlilikGüvenli liman arayışı: Altın yerinde durmuyor! Fiyatlarda hareketlilik
Özgür Erdursun memur ve emeklinin maaş tablosunu ortaya çıkardı!Özgür Erdursun memur ve emeklinin maaş tablosunu ortaya çıkardı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı uyuşturucu sınır kapısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

ABD bu olayla çalkalanıyor! Hamaney'in ölümüne milyon dolarlık bahis

ABD bu olayla çalkalanıyor! Hamaney'in ölümüne milyon dolarlık bahis

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yılmaz Erdoğan son kez konuştu!

Yılmaz Erdoğan son kez konuştu!

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.