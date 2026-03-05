Bakanlık ekipleri sınır kapısında yakaladı! Değeri 1.3 Milyar TL

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde ülkemize giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tır mercek altına alındı.

ŞÜPHELİ YOĞUNLUK BELİRLENDİ

Ekiplerce yakın takibe alınan tır cinsi aracın X-Ray taramasında belirlenen şüpheli yoğunluk akabinde narkotik dedektör köpeği Bodri'nin de katıldığı detaylı aramalarda yasal yükün içerisine gizlenmiş vaziyette; 1 ton 413 kilo esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

DEĞERİ 1 MİLYAR 271 MİLYON TL

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin 1 milyar 271 milyon TL olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır