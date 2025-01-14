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Bakanlık glütensiz gıda için düğmeye bastı! Artık bu şartları yerine getiren marketlerde zorunlu

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
14.01.2025 10:10
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Ticaret Bakanlığının iç ticarete yönelik düzenlemeleri bu yıl da devrede olacak. Buna göre, Bakanlık, haksız fiyat değerlendirmesinden perakende ticarete, otomotivden emlak sektörüne kadar pek çok alana ilişkin düzenleme yaptı.

Bakanlık glütensiz gıda için düğmeye bastı! Artık bu şartları yerine getiren marketlerde zorunlu

Bakanlıktan geçen yıl çıkarılan iç ticaret düzenlemelerine ilişkin açıklama yapıldı. Buna göre, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, haksız rekabette cezaların caydırıcılığının artırılması amacıyla fahiş fiyat artışı cezasının üst sınırı 1 milyon liraya ve stokçuluğun ise 12 milyon liraya çıkarıldı. Bir takvim yılında üç defa stokçuluk cezası alanların iş yerlerinin 6 güne kadar kapatılabilmesine imkan tanındı.

BAKANLIK'TAN GLÜTENSİZ GIDA DÜZENLEMESİ

Perakende ticaret alanında haksız ticari uygulamalar ve ödeme sürelerine yönelik düzenlemeler yürürlüğe girdi. Ayrıca, 250 metrekareden fazla satış alanına sahip zincir mağaza şubelerinde glütensiz tatlı ve tuzlu atıştırmalık ile un, 400 metrekareden fazla satış alanına sahip şubelerde ise bu ürünlere ilave olarak glütensiz ekmek, makarna gibi ürünlerinin satışa sunulmasına yönelik tebliğ yürürlüğe alındı.
Fiyatı 25 bin lira üzerindeki cep telefonları ile sıfır ürün kategorisinde yer alan ve fiyatı 20 bin lira üzerindeki cep telefonları için 3 ay taksit yapılması için düzenlemeye gidildi. Taşıt satışlarında taksitlendirme aralıklarının nihai fatura değerleri alt eşiği 400 bin liraya, üst eşiği 2 milyon liraya yükseltildi.

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PAZAR YERLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER DEVREDE

Kapalı pazarlardaki satış yerlerinin sınırlı ayni hak yöntemiyle kiralama usulü kaldırıldı. Bakanlık genelgeleriyle sebze ve meyve ticaretine ilişkin düzenlemeler yapıldı. Üretici örgütü belgesi almak için aranan sebze ve meyve üreten ortak veya üye sayısı 50'den 25'e düşürüldü. Üreticiye ödenecek mal bedelinden hamaliye ücreti ve benzeri kesinti yapılamayacağı, toptancı halinden mal satın alanların hamaliye hizmeti almaya veya bu hizmeti almadan ücret ödemeye zorlanamayacağı yönünde düzenlemeye gidildi.
Bu yıl hal hakem heyetlerinde uygulanacak parasal sınır 887 bin 9 lira olarak tespit edildi.

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6 AY 6 BİN UYGULAMASI UZATILDI

Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik ile tescilsiz motorlu kara taşıtlarının ticareti kapsama alınarak, distribütörler, distribütörler harici taşıt ithal edenler, yetkili satıcılara yönelik kural ve yükümlülükler getirildi. Elektronik ortamda yapılan ihalelerin güvenli ve şeffaf şekilde gerçekleşmesi amacıyla ihale öncesine, sürecine ve kesinleşmesine ilişkin ihale platformları tarafından uyulması gereken asgari kurallar belirlendi. Yetki belgesi alınması için gerekli şartlar arasından iş yeri açma ve çalışma ruhsatı çıkarılarak 1 Mart'a kadar yapılacak yetki belgesi başvurularına lise mezuniyeti şartından muafiyet getirildi.

Otomotiv sektöründe "6 ay-6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlaması" ile ilan kısıtlamasının uygulama süresi 1 Temmuz'a uzatıldı.

e-ticqret

E-TİCARET DÜZENLEMESİ DEVREYE ALINDI

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapılarak 14 Mayıs 2024'ten önce taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmelerde 31 Aralık 2024'e kadar yapılan yetki belgesi başvurularında mesleki deneyim şartının aranmayacağı hükme bağlandı. Söz konusu hükümde 31 Aralık 2024 olarak belirtilen başvuru süresi 30 Haziran'a uzatıldı.
Elektronik ticaret mevzuatı uyarınca ticari faaliyette bulunan hizmet sağlayıcılar için getirilen yükümlülükleri uygulamada yerine getiren entegratörlerin Bakanlıkça yetkilendirilmesine ilişkin tebliğ yürürlüğe girdi.

Yerli elektronik ticaret pazar yerlerinin yurt dışı satışlarının teşvik edilmesi, rekabetçi güçlerinin, istihdam yaratma potansiyellerinin ve yüksek teknolojili yatırımlarının artırılmasına yönelik Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da değişiklik yapıldı.
AA

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı denetim
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