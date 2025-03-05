FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakanlık göz açtırmadı! Stokçulara ve fahiş fiyat uygulayanlara ceza yağdı

Bakanlık göz açtırmadı! Stokçulara ve fahiş fiyat uygulayanlara ceza yağdı

05.03.2025 15:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığınca, geçen yıl gerçekleştirilen denetimlerde fahiş fiyat uygulayan firmalara 216,4 milyon lira, otomotiv sektöründe stokçuluk faaliyetinde bulunanlara ise 64,8 milyon lira ceza kesildi.

Bakanlık göz açtırmadı! Stokçulara ve fahiş fiyat uygulayanlara ceza yağdı

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığı 2024 Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlediği verilere göre, tüketicilerin adil fiyatlarla mal ve hizmetlere ulaşmasını sağlamak, piyasa dengesini korumak ve haksız kazancın önüne geçmek amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.

thumbs_b_c_ec356b983ad6521aaccad399dd4743a5

Manipülatif fiyat artışlarının, piyasada yarattığı olumsuzlukların önüne geçmek için özellikle fahiş fiyat ve stokçuluğa ilişkin denetim ve inceleme faaliyetleri yürütülüyor.

Bakanlığa bağlı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca, belirli sektörlerdeki fiyat hareketleri takip ediliyor. Kurul, fahiş fiyat ve stokçuluk uygulamalarına ilişkin denetim ve incelemelerde bulunuyor, idari para cezası uyguluyor.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ AYKIRILIĞA 12,6 MİLYON LİRALIK CEZA

Fahiş fiyatla ilgili Bakanlığa yapılan şikayetler doğrultusunda, ticaret il müdürlüklerince gerçekleştirilen haksız fiyat artışı incelemelerinde, geçen yıl 72 bin 774 firma ve 661 bin 327 ürün denetlendi. Denetimler sonucu mevzuata aykırı faaliyetleri tespit edilen işletmelere, toplam 216 milyon 410 bin 314 lira ceza uygulanmasına karar verildi.

Özellikle motorlu kara taşıtları piyasasında haksız ticari kazançların engellenmesi amacıyla otomotiv sektöründe, "6 ay-6 bin kilometre" düzenlenmesinden ilan kısıtlamasına kadar çeşitli uygulamalar hayata geçirildi. Bu doğrultuda 2024'te otomotiv sektöründeki denetimlerde 6 ay-6 bin kilometre düzenlemesi ve ilan kısıtlaması uygulamalarına aykırı hareket edenler ile yetki belgesi almaksızın faaliyette bulunanlara 12 milyon 608 bin 640 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan Bakanlığa ulaşan şikayetler sonucunda, sektörde bir dizi denetimler yapıldı. Denetimlerin de Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunda görüşülmesi sonucunda, stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere, 64 milyon 805 bin 288 liralık ceza kesildi.

tttttttttt

YETKİ BELGESİZ KUYUMCULARA 25 MİLYON LİRALIK CEZA

Bakanlık, adil rekabeti sağlamak, tüketicileri korumak ve kayıt dışılığı önlemek amacıyla kuyum sektöründeki faaliyetleri de mercek altına aldı. Özellikle kuyum işletmelerinin yetki belgesi almadan faaliyet göstermesinin önüne geçilmesi, böylelikle sektörde güvenilirliğin artırılması ve tüketicilerin mağdur olmaması amaçlandı.

Bu kapsamda, geçen yıl 2 bin 367 işletmeye kuyum ticareti yetki belgesi verildi. Kuyum ticaretinin kayıt altına alınmasına yönelik denetim faaliyetleri sonucunda, yetki belgesiz faaliyette bulunduğu tespit edilen işletmelere 2024'te toplam 25 milyon lira ceza uygulandı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
Fitch Ratings, Almanya'nın orta vadeli potansiyel ekonomik büyüme tahminini düşürdüFitch Ratings, Almanya'nın orta vadeli potansiyel ekonomik büyüme tahminini düşürdü
Benzine saatler sonra bu kez indirim geliyor!Benzine saatler sonra bu kez indirim geliyor!
Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı Fahiş fiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'ye Suriye'den toz yağacak! Uzman isim canlı yayında uyardı

Türkiye'ye Suriye'den toz yağacak! Uzman isim canlı yayında uyardı

İsrail'i Türkiye korkusu sardı! 'Suriye'de dengeler değişebilir, hava sahası kapatılabilir'

İsrail'i Türkiye korkusu sardı! 'Suriye'de dengeler değişebilir, hava sahası kapatılabilir'

Seyyar tostçunun hesabına 600 bin TL gönderdi! 'Sen yabancı değilsin'

Seyyar tostçunun hesabına 600 bin TL gönderdi! 'Sen yabancı değilsin'

Gözler Merkez Bankası faiz kararında! Dikkat çeken 'indirim' iddiası

Gözler Merkez Bankası faiz kararında! Dikkat çeken 'indirim' iddiası

1 milyonluk araç 750 bin TL'ye satılıyor! 'Fiyatlarda yüzde 25 düşüş' Tarih verdi

1 milyonluk araç 750 bin TL'ye satılıyor! 'Fiyatlarda yüzde 25 düşüş' Tarih verdi

Zincir marketler birbirine düştü! ŞOK ve BİM'den iki farklı açıklama

Zincir marketler birbirine düştü! ŞOK ve BİM'den iki farklı açıklama

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.