Bakanlık harekete geçti: 3 ürün grubu artık ülkeye giremeyecek

Ticaret Bakanlığı, yapılan denetimler ve laboratuvar incelemeleri sonucunda, zararlı ve güvensiz ürünlere karşı, insan sağlığını ve tüketicileri korumak adına üç ürün grubunun ülkeye posta ve hızlı kargoyla girişine kısıtlama getirdi. İşte kısıtlama getirilen o ürünler...

Ezgi Sivritepe

Ticaret Bakanlığı’na bağlı, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından, bazı e-ticaret platformlarında satılan farklı ürün gruplarına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

MEVZUATA AYKIR OLDUĞU TESPİT EDİLDİ!

Buna göre, yapılan denetimler ve laboratuvar analizlerinde incelenen 182 adet üründen 148’inin ürün güvenliği kriterlerini karşılamadığı ve mevzuata aykırı olduğu tespit edildi. Bu ürün gruplarında uygunsuz ürün oranı yüzde 81 olarak belirlendi.

3 ÜRÜN GRUBUNA DİKKAT

Yapılan incelemelerde, ayakkabılar, oyuncaklar ve saraciye ürünlerinde, (gerçek ve suni deriden yapılmış çanta ve bavullar) yasal sınırların çok üzerinde fitalat, kurşun, kadmiyum ve PAHs gibi toksik maddelere rastlandı.

İnsan ve kamu sağlığının korunması, tüketicilerimizin güvenli ürünlere ulaşımının temini amacıyla, söz konusu ürün gruplarına yönelik yeni bir düzenleme Ticaret Bakanlığı tarafından yapıldı.

Bu kapsamda, yüksek risk taşıdığı belirlenen ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünlerinin, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla “basitleştirilmiş gümrük beyannamesi” kapsamında ülkeye getirilmesi kısıtlandı.

Söz konusu düzenleme, 20 Ekim 2025 tarihli ve 2025/11 sayılı Genelge ile yürürlüğe girdi.

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı kargo
