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Bakanlık harekete geçti: 50 lüks araç ele geçirildi! 540 milyon TL değerinde...

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
02.01.2025 13:09
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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü birimlerinin, Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturması kapsamında ülke çapında gerçekleştirdiği farklı operasyonları sonucunda, yaklaşık 540 milyon Türk Lirası değerinde 50 adet lüks araç ele geçirildiği bildirildi. Olaya ilişkin şüpheli şahıslar hakkında başlatılan soruşturma işlemlerinin Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği aktarıldı.

Bakanlık harekete geçti: 50 lüks araç ele geçirildi! 540 milyon TL değerinde...

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri lüks araç vurgununa engel oldu. Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı.

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"540 MİLYON TÜRK LİRASI DEĞERİNDE 50 ADET LÜKS ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ"

Ticaret Bakanlığının açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü birimlerinin, Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturması kapsamında ülke çapında gerçekleştirdiği farklı operasyonları sonucunda, yaklaşık 540 milyon Türk Lirası değerinde 50 adet lüks araç ele geçirildi.

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Gümrükler Muhafaza birimlerince başta Sarp, Kapıkule ve İpsala Gümrük Kapıları olmak üzere titizlikle yürütülen risk analizi çalışmaları ve yapılan kontroller neticesinde, şüpheli görülen şahıs ve taşıtlara ilişkin Bakanlık sistemlerinden sorgulamalar gerçekleştirilerek detaylı bir inceleme başlatıldı.

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USULSÜZLÜK YAPTILAR

Sorgulamalar neticesinde, turistik kolaylıklar kapsamında, geçici olarak ülkeye getirilen lüks araçların ülkede bırakıldığı, ilgili şahısların ise taahhütname vermeksizin araçsız yurtdışına çıkış yaptığı saptandı. Ayrıca geçici ithalat kapsamı muafiyet dahilinde araç getirmek için bazı şahıslarca gerekli şartlar sağlanıyor gibi gösterilerek usulsüz bir şekilde kolaylıktan faydalanılmaya çalışıldığı tespit edildi. Bu doğrultuda, 11 farklı ilde geçici ithalat rejimini suiistimal etmek suretiyle ülkeye getirilen ve usulsüz bir şekilde kullanılan yaklaşık 540 Milyon Türk Lirası değerinde toplam 50 lüks araç ele geçirildi.

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Olaya ilişkin şüpheli şahıslar hakkında başlatılan soruşturma işlemleri Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

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Gümrükler Muhafaza birimlerince, vergi kaçırılmak suretiyle toplum refahını ve ülke ekonomisini tehdit ederek sahte belgelerle ülkeye giriş yaptığı belirlenen araç ve şüpheliler başta olmak üzere her türlü yasa dışı faaliyetle mücadele hız kesmeden sürdürülmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı Araç
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