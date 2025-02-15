Bakanlık harekete geçti! Bakan Kacır duyurdu, marketlerden sonra restoranlar da radara girdi...

Geçtiğimiz günlerde hayata geçirilen ve vatandaşlar tarafından olumlu tepkiler alan "marketfiyati.org.tr" ile 50 bine yakın ürünün fiyatları karşılaştırılabiliyor. A101, BİM, CarrefourSA, HAKMAR, MİGROS, Tarım Kredi ve ŞOK marketlerinde bulunan aynı ürünlerin fiyat karşılaştırması yapılarak vatandaş alacağı ürünün daha uygun fiyatlı markette bulabiliyor.



3 GÜNDE 1 MİLYON ZİYARETÇİ

Bugün CNNTÜRK canlı yayınına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yeni bi uygulamanın daha haberini verdi. Kacır, market fiyatlarının karşılaştırıldığı sitenin vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi ile karşılandığını ifade ederek 24 saat için yarım milyon kişinin siteyi ziyaret ettiğini kayderek, "3 günde 1 milyondan fazla tekil ziyaretçi oldu" şeklinde konuştu.



RESTORANLARIN FİYATLARI DA KARŞILAŞTIRILACAK

Kacır, market fiyatlarının kıyaslandığı uygulamasının dışında restoranlar içinde hayata geçireleceğini aktararak şu cümleleri sarf etti:

"Restoranlarla ilgili de böyle bir adım atılabilir. Konuşuyoruz. Bir restorana gidince anca kapıya kadar gittiğinizde fiyatları görebiliyorsunuz. Halbuki dijital imkanlar çok yaygın. Biz bu dijital imkanları ne kadar vatandaşımıza sunarsak o kadar iyi olur. Böylece fırsatçıları da ortaya koyarız. Bizim bu attığımız adım hem tüketiciyi hem de üreticiyi korumaya yönelik bir adım. Dolayısıyla biz bu adımları sıkılaştıracağız"

"ENFLASYONU DÜŞÜRMEYE YETMEZ AMA..."

Uygulamaya geçen siteler ile fiyat kontrolleri çok daha kolay yapılabiliyorken, Kacır, bu sitelerin tek başına enflasyonu düşürmeyeceğini belirterek, "Bu adımlar adil ve rekabete imkan tanıyan adımlar enflasyonla mücadeleye katkı sağlayacaktır. Vatandaşımızın beklentisini sağlayacak adımlar atacağız" dedi.