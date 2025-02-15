FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakanlık harekete geçti! Bakan Kacır duyurdu, marketlerden sonra restoranlar da radara girdi...

Bakanlık harekete geçti! Bakan Kacır duyurdu, marketlerden sonra restoranlar da radara girdi...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
15.02.2025 14:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK ortaklığı ile hayata geçirilen Market Fiyatı uygulamasıyla vatandaşlar zincir marketlerdeki 50 bine yakın ürünün fiyat karşılaştırmasını yapabiliyor. Bugün canlı yayına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, benzer bir uygulamanın restoranlar için de hayata geçirileceğini kaydetti. İşte detaylar...

Bakanlık harekete geçti! Bakan Kacır duyurdu, marketlerden sonra restoranlar da radara girdi...

Geçtiğimiz günlerde hayata geçirilen ve vatandaşlar tarafından olumlu tepkiler alan "marketfiyati.org.tr" ile 50 bine yakın ürünün fiyatları karşılaştırılabiliyor. A101, BİM, CarrefourSA, HAKMAR, MİGROS, Tarım Kredi ve ŞOK marketlerinde bulunan aynı ürünlerin fiyat karşılaştırması yapılarak vatandaş alacağı ürünün daha uygun fiyatlı markette bulabiliyor.

Ekran görüntüsü 2025-02-15 140121

3 GÜNDE 1 MİLYON ZİYARETÇİ

Bugün CNNTÜRK canlı yayınına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yeni bi uygulamanın daha haberini verdi. Kacır, market fiyatlarının karşılaştırıldığı sitenin vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi ile karşılandığını ifade ederek 24 saat için yarım milyon kişinin siteyi ziyaret ettiğini kayderek, "3 günde 1 milyondan fazla tekil ziyaretçi oldu" şeklinde konuştu.
Ekran görüntüsü 2025-02-15 105151

RESTORANLARIN FİYATLARI DA KARŞILAŞTIRILACAK

Kacır, market fiyatlarının kıyaslandığı uygulamasının dışında restoranlar içinde hayata geçireleceğini aktararak şu cümleleri sarf etti:
"Restoranlarla ilgili de böyle bir adım atılabilir. Konuşuyoruz. Bir restorana gidince anca kapıya kadar gittiğinizde fiyatları görebiliyorsunuz. Halbuki dijital imkanlar çok yaygın. Biz bu dijital imkanları ne kadar vatandaşımıza sunarsak o kadar iyi olur. Böylece fırsatçıları da ortaya koyarız. Bizim bu attığımız adım hem tüketiciyi hem de üreticiyi korumaya yönelik bir adım. Dolayısıyla biz bu adımları sıkılaştıracağız"

iStock-2160550657

"ENFLASYONU DÜŞÜRMEYE YETMEZ AMA..."

Uygulamaya geçen siteler ile fiyat kontrolleri çok daha kolay yapılabiliyorken, Kacır, bu sitelerin tek başına enflasyonu düşürmeyeceğini belirterek, "Bu adımlar adil ve rekabete imkan tanıyan adımlar enflasyonla mücadeleye katkı sağlayacaktır. Vatandaşımızın beklentisini sağlayacak adımlar atacağız" dedi.

Otomobil devi Türkiye'ye fabrika kuruyor Otomobil devi Türkiye'ye fabrika kuruyor
Canlı Borsa
Anahtar Kelimeler:
restoran market Mehmet Fatih Kacır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mansur Yavaş'a teşekkür, Ekrem İmamoğlu'na 'adaylık' çağrısı!

Mansur Yavaş'a teşekkür, Ekrem İmamoğlu'na 'adaylık' çağrısı!

Otomobil devi Türkiye'ye fabrika kuruyor

Otomobil devi Türkiye'ye fabrika kuruyor

1800 TL'ye satın aldı! 3 milyona sattı: "Görür görmez anladım"

1800 TL'ye satın aldı! 3 milyona sattı: "Görür görmez anladım"

İhtiyaç kredilerinde limit değişti! Bankalar düğmeye bastı...

İhtiyaç kredilerinde limit değişti! Bankalar düğmeye bastı...

Marketlerden sonra restoranlar da radara girdi...

Marketlerden sonra restoranlar da radara girdi...

Vatandaştan sonra onlar da isyan etti, 700 bin lira topluyorlar

Vatandaştan sonra onlar da isyan etti, 700 bin lira topluyorlar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.