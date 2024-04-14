FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakanlık harekete geçti: Böcek larvalarından balık ve tavuk yemi üretilecek

Bakanlık harekete geçti: Böcek larvalarından balık ve tavuk yemi üretilecek

14.04.2024 14:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artan dünya nüfusu ve iklim değişikliği gibi nedenler küresel düzeyde alternatif yem arayışına yol açtı. TAGEM'in geliştirdiği proje ile böcek lavraları yem olacak.

Bakanlık harekete geçti: Böcek larvalarından balık ve tavuk yemi üretilecek

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından geliştirilecek projeyle böcek larvalarından üretilen ürünler alternatif balık ve tavuk yemi olarak kullanılabilecek.

SEKTÖR OLUŞMAYA BAŞLADI

Tüm dünyada, hayvansal üretim için elzem olan yemlerde kullanılacak alternatif protein kaynaklarına olan ihtiyacın daha da artacağı öngörüsüyle böcek larvasından yem üretimiyle ilgili sektör oluşmaya başladı.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Bu kapsamda Bakanlık da harekete geçti ve hayvan yemleri için alternatif protein kaynağı olabilecek böcek larvaları kaynaklı yem üretimi amacıyla proje hazırlığına başladı.

Kanatlı hayvan ile balıkların beslenmesinde kullanılacak yem ham maddesinin bir kısmının böcek larvalarından karşılanması amacıyla bu yıl "Alternatif Yem Hammadde Amacıyla Sürdürülebilir Siyah Asker Sineği Larva Üretim Modeli Projesi" geliştirilecek.

Bu çerçevede TAGEM bünyesinde faaliyet gösteren Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce alternatif yem kaynaklarının araştırılması için endüstriyel ölçekte kitlesel mono kültür böcek larvaları üretim modelleri oluşturuldu.

Balık beslemede siyah asker sineği ve un kurdu larva unları; yüzde 10 balık unu, yumurta tavuk yemlerinde yüzde 4, etlik piliçlerde ise yüzde 10-15 soya fasulyesi yerine ikame edilebilecek.

ORGANİK ATIKLAR BERTARAF EDİLECEK

Türkiye'de böcek larva üretimi sektörü oluşturulduğunda, elverişsiz tarım arazilerinin değerlendirilmesi, organik atıkların bertarafının sağlanması, çevresel ayak izinin düşürülmesi, küresel ısınmaya karşı önlem alınması ve yeni istihdam alanlarının oluşması sağlanacak.

LARVA ÜRETİMİNDE SU TÜKETİMİ NİSPETEN DAHA AZ

Larva üretim sürecinde su tüketiminin nispeten az olması ve organik atıkların kısa sürede değerli besin bileşenlerine dönüştürebilmesi, alternatif besin kaynağı olarak biyolojik değeri yüksek kanatlı ve balık beslemede yem ham maddesi ihtiyacına katkı sağlayacak.

Üretimde; pazar (meyve sebze), meyve suyu sanayi, içecek sanayi, konserve gıda sanayi, salça sanayi, raf ömrü bitmiş her türlü gıda, mezbaha (balık gibi), tarla ve sera üretim ile evsel gıda atıkları kullanılabilecek.

Projeyle balık unu ve soya fasulyesine alternatif ürünler sunulacak, protein ve enerji kaynağı olan larva ürünleri ve organik gübre üretimi tarım sektörüne de yeni bir soluk getirecek.

Söz konusu yenilik, küresel sorunlara yerli çözümler sunmasının yanında çevresel ve ekonomik devamlılığı destekleyecek, yeni istihdam alanları yaratarak sürdürülebilir gıda güvenliğine katkı sağlayacak.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Osmangazi Köprüsü'nden rekorOsmangazi Köprüsü'nden rekor
Bu numaralara dikkat! "Cayma bedeli" ödediğinizi sanıp dolandırılabilirsiniz! Bu numaralara dikkat! "Cayma bedeli" ödediğinizi sanıp dolandırılabilirsiniz!
Hazine yarın 2 ihale ve 2 doğrudan satış gerçekleştirecek Hazine yarın 2 ihale ve 2 doğrudan satış gerçekleştirecek
Anahtar Kelimeler:
balık Tarım ve Orman Bakanlığı tavuk böcek larva yem
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'de 'ıstakoz' krizi

AK Parti'de 'ıstakoz' krizi

Piyasalarda 'savaş' endişesi! Gözler pazartesi sabahına çevrildi! Uzman isim gram altın için rakam verdi!

Piyasalarda 'savaş' endişesi! Gözler pazartesi sabahına çevrildi! Uzman isim gram altın için rakam verdi!

Kocasını sırtından bıçaklayarak öldürdü!

Kocasını sırtından bıçaklayarak öldürdü!

Bu numaralara dikkat! "Cayma bedeli" ödediğinizi sanıp dolandırılabilirsiniz!

Bu numaralara dikkat! "Cayma bedeli" ödediğinizi sanıp dolandırılabilirsiniz!

Uzmanlardan rekolte için doğru ilaçlama ve sulama önerisi

Uzmanlardan rekolte için doğru ilaçlama ve sulama önerisi

Akaryakıtta yeni dönem! Geri sayım başladı

Akaryakıtta yeni dönem! Geri sayım başladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.