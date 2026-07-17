Çin etkisi ağır oldu: Otomotiv devinin hisseleri yüzde 8 düştü

Volvo Cars, ikinci çeyrek finansal sonuçlarında Çin pazarındaki sert satış kaybının etkisini hissetti. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen düşüş, şirketin faaliyet kârlılığını aşağı çekerken bilançonun açıklanmasının ardından Volvo hisseleri yüzde 8 geriledi.

Şirket daha önce yüksek ham madde ve nakliye maliyetleri ile artan indirim baskısının ikinci çeyrek performansını olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunmuştu. Ancak Çin pazarındaki satışlardaki sert düşüş, finansal sonuçlar üzerinde beklenenden daha güçlü bir etki yarattı.

ÇİN SATIŞLARINDA YÜZDE 35'LİK KAYIP

Volvo Cars'ın Çin'deki satışları ikinci çeyrekte yüzde 35 geriledi. Bu gelişme, şirketin faaliyet kâr marjının bir önceki çeyrekteki yüzde 1,6 seviyesinden yüzde 1,1'e düşmesine neden oldu.

Çoğunluk hissesi Çin merkezli Geely Holding'e ait olan otomobil üreticisi, nisan-haziran döneminde 800 milyon İsveç kronu (82,8 milyon dolar) faaliyet kârı elde etti. Böylece şirket, ilk çeyrekte açıkladığı 1,6 milyar İsveç kronluk faaliyet kârının oldukça gerisinde kaldı.

CEO: DURUM ÇOK ZOR

Reuters'in aktardığına göre, Volvo Cars Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Samuelsson, Çin pazarındaki görünümün zorluğuna dikkat çekerek, "Durum çok zor. Satış hacimleri düştü ve şiddetli bir fiyat rekabeti var. Bu nedenle Çin'deki kârlılık tatmin edici olmaktan çok uzak." ifadelerini kullandı.

Buna karşın şirket, yılın ikinci yarısına ilişkin beklentilerini olumlu korudu.

İKİNCİ YARIDA KÂR BEKLENTİSİ

Volvo, yeni amiral gemisi olarak tanımladığı EX60 SUV modelinde üretimin hız kazanmasının ikinci yarıda kâr marjını desteklemesini bekliyor.

Şirket ayrıca yılın ikinci yarısında satış hacminin ilk altı aya kıyasla yüzde 10 artacağını öngörürken, bu dönemde daha güçlü bir kârlılık hedeflediğini bildirdi.