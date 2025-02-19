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Bakanlık harekete geçti! Et fiyatlarına yakın takip 'Bu hareketlerin çoğu spekülatif'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
19.02.2025 12:25
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Tarım ve Orman Bakanlığı, ESK ile Hayvancılık Genel Müdürlüğü aracılığıyla ramazan öncesi kırmızı et sektöründeki spekülatif hareketlere karşı piyasayı regüle ederek önlemler alıyor. ESK Genel Müdürü Mustafa Kayhan "Geçen haftadan başlayan fiyat hareketliliğini herkes biliyor. Bu hareketlerin çoğu spekülatif" derken Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik ise "Piyasadaki spekülasyonları önlemek amacıyla piyasa takip sistemimizle fiyat hareketleri yakından izlenmekte" dedi.

Bakanlık harekete geçti! Et fiyatlarına yakın takip 'Bu hareketlerin çoğu spekülatif'

Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mustafa Kayhan, AA muhabirine, kurumun regülasyon görevi yürüttüğünü söyledi. Piyasa müdahalelerindeki tutumlarının Bakanlık politikalarıyla uyumlu olduğunu vurgulayan Kayhan, "Sektörün tüm paydaşlarını dikkate alarak, üreticinin maliyetlerini gözeterek, tüketicinin alım gücünü önemseyerek ve kabul edilebilir fiyat politikalarının piyasalarda hakim olmasını sağlamaya yönelik tedbirler uyguluyoruz." dedi.

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"ANORMAL BİR FİYAT HAREKETLENMESİ DÖNEMSEL OLARAK GÖRÜLÜYOR"

Et sektörünün dönem dönem sıkıntılar yaşanan bir alan olduğuna dikkati çeken Kayhan, şöyle konuştu:

"İki yıldır aldığımız tedbirlerle et sektöründe piyasa istikrarının sağlanması yönünde güçlü bir emek sarf ettik. Bütün bunlara rağmen kırmızı et, hiç ilgisi bulunmayanların da dahil olduğu, gündem olan bir sektör. Geçen haftadan başlayan fiyat hareketliliğini herkes biliyor. Bunun kaynağına indiğimizde, ilgili olmayan insanların yorum yaptığını ve piyasaya beklentiler empoze ettiğini görüyoruz. Üreticiler bir beklenti olunca hayvanlarını kestirmiyor, arz kısıtlanıyor ama talep tarafı beklemiyor. Dolayısıyla anormal bir fiyat hareketlenmesi dönemsel olarak görülüyor. Bu hareketlerin çoğu spekülatif."

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"FİYATLARIN DENGESİZLİĞİ TAMAMEN SPEKÜLATİF"

Arz açığı olan miktarı belirleyip alım yaptıkları bilgisini veren Kayhan, "Ramazan ayı öncesinde piyasaya hem kasaplık hem de karkas tedariki yaptık. Bunların hepsini hesaplayarak gerçekleştiriyoruz. Şu anda piyasada bir arz sıkıntısı yok, fiyatların dengesizliği tamamen spekülatif." değerlendirmesinde bulundu.

Haksız kazanca karşı olduklarını vurgulayan Kayhan, rekabet şartlarını yok eden yapıya müsaade etmeyeceklerini dile getirdi.

Kayhan, canlı hayvan ithalatı yetkisinin ESK'ye verildiğini anımsatarak, bunu da başarılı şekilde yürüttüklerini anlattı. İthalatın bir tercih değil, şu anki piyasa koşullarında zorunlu bir tedbir olduğuna işaret eden Kayhan, ESK'nin piyasaya her türlü müdahaleyi yapacak gücü olduğunu söyledi. Kayhan, söz konusu müdahalelerde özellikle yetiştiricileri gözettiklerini bildirdi.

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"HEDEFİMİZ KIRMIZI ETTE KENDİ KENDİNE YETEBİLEN ÜLKE OLMAK"

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik de hayvancılıkta temel hedeflerinin, su kaynaklarını korumak, hayvan refahını ön planda tutup, verimliliği ve kayıtlı üretimi artırmak, genç ve kadın üreticileri teşvik etmek olduğunu ifade etti.

Hedeflerinin, verimli, kaliteli ve kayıtlı üretimi artırmak olduğunu belirten Çelik, "Kırmızı et sektörü, sadece bir gıda üretim alanı olmanın ötesinde, kırsal kalkınmaya, istihdama ve ekonomik büyümeye doğrudan katkı sağlayan kritik bir sektördür. Ülkemiz, kendi nüfusunun yanı sıra misafirlerimizin gıda güvenliğini sağlamak, ithalatı en aza indirerek, kendi kendine yeterli hale gelmek ve uluslararası pazarda rekabet gücünü artırmak adına hayvansal üretime büyük önem vermektedir." dedi.

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Kırmızı et üretiminin artmaya devam ettiğine dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"2002'de 778 bin ton olan kırmızı et üretimimiz, 2023 yılı itibarıyla yüzde 206 artışla 2 milyon 384 bin tona ulaştı. Bugün itibarıyla ülkemizin kırmızı et yeterlilik oranı yüzde 95,2 seviyesindedir. Hedefimiz, önümüzdeki yıllarda bu oranı yüzde 100'e çıkarmak ve kırmızı et konusunda tamamen kendi kendine yetebilen bir ülke olmaktır. 2024 yılında üretim planlamasıyla artışlar yaşanıyor. Bununla beraber ithal gelen besilik hayvanların da kesime girmesiyle 2025'te et arzında herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını öngörüyoruz."

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"PİYASA TAKİP SİSTEMİMİZLE FİYAT HAREKETLERİ YAKINDAN İZLENMEKTE"

Piyasadaki spekülatif hareketlerin takip edildiğini vurgulayan Çelik, "Piyasadaki spekülasyonları önlemek amacıyla piyasa takip sistemimizle fiyat hareketleri yakından izlenmekte, spekülatif eylemlere karşı ilgili bakanlıklar ve kurumlarla işbirliği içinde gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Ayrıca, gıda arz güvenliği dikkate alınarak üretim planlaması ekseninde hazırlanmış olan yeni destekleme modelimizle verimli, sürdürülebilir, kaliteli ve kayıtlılığın esas alındığı bir üretim modeli hedeflenmektedir." diye konuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı et fiyatları
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