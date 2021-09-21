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Bakanlık harekete geçti! İnternet satışlarına düzenleme...

21.09.2021 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin dört bir yanında fahiş fiyat denetimi hızla devam ederken, market ve toptancı hallerinden sonra internet satışlarına da düzenleme geliyor. Ticaret Bakanlığı yeni bir taslak hazırlayarak, internetten yapılan satışlarda aldatmacalı reklam ve indirimlerin önüne geçmeye hazırlanıyor.

Ticaret Bakanlığı internet satışları ile ilgili önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Bakanlık yeni bir taslak hazırladı. Hazırlanan taslağa göre özellikle reklamlar yakından takip edilecek. Söz konusu taslakta fiyatlarda uygulanan aldatmacalı indirimlerle mücadele de hedefleniyor.

FİYAT ARTIRIP İNDİRİM VARMIŞ GİBİ REKLAM YAPILIYOR

Zaman zaman e-ticarette indirim görüntüsü vermek için önce fiyatın artırılıp ardından büyük bir indirim varmış gibi reklam yapıldığı biliniyor.

Üzerinde açlışılan düzenlemeler ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin olacak.

Hazırlanan taslağın detayları şu şekilde:

-Ürünün fiyatı indirimden önceki 30 gündeki, en düşük fiyatla kıyaslanacak. Mevcut durumda indirim oranı hesaplanırken ürünün bir önceki fiyatına bakılıyor.

-Fiyat sunulurken tüketiciye ayrıntılı bilgi verilecek.

-Kredinin türü, vadesi, faiz oranı, tüketiciye toplam maliyeti gibi ayrıntılı bilgiler verilecek.

-Reklam veya sponsorlukta ürün sıralamasında reklam olduğu belirtilecek.

-Tüketici değerlendirmesi, olumlu ya da olumsuz ayrımı olmadan ve en az 1 yıl süreyle yayınlanacak.

-Satışı artırmak için onay içeren değerlendirme yapılması için anlaşma yapılamayacak.

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Anahtar Kelimeler:
internet
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