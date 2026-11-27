Reklam Kurulu, yetkili servisi olmadığı halde reklam veren kişiye 1 milyon 83 bin 706 TL para cezası verilmesine ve reklamların durdurulmasına karar verdi. Vatandaşların teknik servis öncesi firmaların yetkili olup olmadığını servis.ticaret.gov.tr'den sorgulayabileceği belirtildi.
Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, arama motoru sonuçlarında bir elektronik ürün markasının yetkili servisi olduğu ifadeleriyle reklam veren kişinin, gerçekte markanın yetkili servisi olmadığının tespit edildiğini belirtti.
Kaplan, tüketicilerin güvenini yanıltıcı ifadelerle kazanmaya yönelik reklamlar hakkında Reklam Kurulu tarafından 1 milyon 83 bin 706 TL idari para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verildiğini bildirdi. Kaplan, açıklamasında, "Vatandaşlarımızın doğru, güvenilir ve yanıltıcı olmayan bilgiye ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.
Vatandaşların teknik servis hizmeti almadan önce firmaların yetkili olup olmadığını Ticaret Bakanlığı'nın 'servis.ticaret.gov.tr' adresinden sorgulama yapabileceği belirtildi.
"YETKİLİ OLMAYAN SERVİS”E TİCARET BAKANLIĞI REKLAM KURULU'NDAN 1 MİLYONU AŞKIN CEZA İnternette servis ararken karşımıza çıkan her “yetkili servis” ibaresi gerçeği yansıtmıyor! Arama motoru sonuçlarında bir elektronik ürün markasının yetkili servisi olduğu ifadeleriyle reklam veren bir kişinin, gerçekte markanın yetkili servisi olmadığı tespit edildi. Tüketicilerin güvenini yanıltıcı ifadelerle kazanmaya yönelik söz konusu reklamlar hakkında Reklam Kurulu tarafından 1.083.706 TL idari para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verildi. Vatandaşlarımızın doğru, güvenilir ve yanıltıcı olmayan bilgiye ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız, teknik servis hizmeti almadan önce firmaların yetkili olup olmadığını Ticaret Bakanlığımızın https://t.co/aCo7AggtUQ adresinden sorgulayarak teyit edebilir; yanıltıcı reklam ve yönlendirmelere karşı kendilerini koruyabilir. @ticaret Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği— Bekir Kaplan 🇹🇷 (@bekir_kaplan) November 26, 2026
Okuyucu Yorumları 0 yorum