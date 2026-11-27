Reklam Kurulu, yetkili servisi olmadığı halde reklam veren kişiye 1 milyon 83 bin 706 TL para cezası verilmesine ve reklamların durdurulmasına karar verdi. Vatandaşların teknik servis öncesi firmaların yetkili olup olmadığını servis.ticaret.gov.tr'den sorgulayabileceği belirtildi.

GERÇEKTE YETKİLİ SERVİS OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, arama motoru sonuçlarında bir elektronik ürün markasının yetkili servisi olduğu ifadeleriyle reklam veren kişinin, gerçekte markanın yetkili servisi olmadığının tespit edildiğini belirtti.

1 MİLYON 83 BİN 706 TL İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Kaplan, tüketicilerin güvenini yanıltıcı ifadelerle kazanmaya yönelik reklamlar hakkında Reklam Kurulu tarafından 1 milyon 83 bin 706 TL idari para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verildiğini bildirdi. Kaplan, açıklamasında, "Vatandaşlarımızın doğru, güvenilir ve yanıltıcı olmayan bilgiye ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların teknik servis hizmeti almadan önce firmaların yetkili olup olmadığını Ticaret Bakanlığı'nın 'servis.ticaret.gov.tr' adresinden sorgulama yapabileceği belirtildi.