Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), geri ödeme kapsamındaki ilaçlara yönelik listesinde yeni bir değişiklik yaptı. Kurumun güncellediği Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'ne biri krem, diğeri tablet formunda iki ilaç daha dahil edildi. 27 Kasım 2026 itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeyle ilaçların kamu indirim oranları da netleşti.

SGK GERİ ÖDEMESİNE ALINAN İLAÇLAR BELLİ OLDU

SGK tarafından yayımlanan Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'ne (EK-4/A) eklenen yeni ürünler ALDOSIL yüzde 5 krem ve FUGAFYL 100 mg gastro rezistan tablet oldu. Her iki ilaç da eşdeğer ilaç uygulaması çerçevesinde geri ödeme kapsamına alındı.

27 Kasım 2026 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte söz konusu ilaçların bedelleri, belirlenen koşulların sağlanması halinde SGK tarafından karşılanacak.

İKİ İLAÇ FARKLI TEDAVİLERDE KULLANILIYOR

Listeye eklenen ALDOSIL yüzde 5 krem, imikimod etken maddesi içeriyor. Bağışıklık sisteminin verdiği yanıtı düzenleyen ilaç, belirli siğillerin yanı sıra bazı cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılıyor.

FUGAFYL 100 mg gastro rezistan tablet ise posakonazol etken maddesiyle öne çıkıyor. Antifungal özellikteki ilaç, mantar enfeksiyonlarının tedavisinde ve belirli hasta gruplarında bu enfeksiyonların ortaya çıkmasının önlenmesinde kullanılıyor.

KAMU İNDİRİM ORANLARI DA NETLEŞTİ

SGK'nın yaptığı güncellemeyle birlikte geri ödeme listesine alınan iki ilaca uygulanacak kamu indirim oranları da belirlendi. Depocuya satış fiyatı aralıkları esas alınarak ilaçlar için dört farklı indirim oranı oluşturuldu.

Buna göre söz konusu ilaçlarda yüzde 28, yüzde 18, yüzde 10 ve yüzde sıfır oranlarında kamu indirimi uygulanacak.

İlaçların geri ödeme süreçleri, Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yer alan usul ve şartlar doğrultusunda yürütülecek.

Kaynak: Sabah