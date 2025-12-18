FİNANS

Bakanlık ifşa etti: Raflardan kaldırıldı, piyasada artık bulunamayacak

Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi ile piyasadan toplatılan ürünleri ifşa ediyor. Yönetmeliğe aykırı olmasının yanı sıra sağlık için tehdit saçan ürünleri tek tek açıklayan Bakanlık son olarak bir markayı daha piyasadan toplatma kararı aldı.

Ezgi Sivritepe

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi ile Ticaret Bakanlığı piyasadan toplatılan ürünleri duyuruyor. Güvensiz olduğu tespit edilen veya yönetmeliğe aykırı bulunan ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar veriliyor. Son olarak ise Ticaret Bakanlığı GÜBİS ile toplatılan ürünleri açıkladı.

Bakanlık tarafından toplatılan ürün ise bir lavabo açıcı ürünü oldu. Metan markalı ürünün sağlıksız ve güvensiz olduğu tespit edildi.

İDARİ İŞLEM BAŞLADI

Yapılan incelemeler sonucunda Metan markalı bir lavabo açıcı ürününün kullanımının insan sağlığı açısından risk oluşturduğu belirlendi. Ürünün güvenli olmadığı yönündeki tespitin ardından, tüketicilerin korunması amacıyla gerekli idari işlemler başlatıldı.

SATIŞI YASAKLANDI!

Bu kapsamda söz konusu lavabo açıcı ürünün satışının yasaklandığı, piyasada bulunan ürünlerin ise toplatılacağı açıklandı. Kararın, tüketici sağlığının korunması amacıyla yürürlüğe alındığı vurgulandı.
