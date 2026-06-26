Bakanlık ifşaladı! Firma yetkilileri konuyu yargıya taşıdı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 25 Haziran 2026 tarihinde kamuoyu ile paylaşılan "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesinde, Tekirdağ ilinin Ergene ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Tezcanlar Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ firmasına ait bir ürün de yer aldı.

Bakanlık yetkililerinin gerçekleştirdiği laboratuvar incelemelerinde, şirketin ürettiği "Arslan Homojenize Yarım Yağlı Yoğurt 500 gram" isimli üründe, yasal mevzuatta belirtilen kriterlere uymayan düzeyde yağ oranı saptandı. Ürünün etiketi üzerindeki değerler ile analiz sonuçları arasındaki bu uyumsuzluk sebebiyle söz konusu marka, tağşiş listesine dahil edildi.

ÜRETİCİ ŞİRKET VE ARSLAN MARKASI BAĞLANTISI

Bakanlığın yayımladığı listede üretici olarak Tezcanlar Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ ismi geçerken, bu şirketin tüketicilerin yaygın olarak bildiği Arslan markası ile olan bağlantısı gözlerden kaçmadı.

Yapılan incelemelerde, şirketin resmi internet sitesinde bulunan "Hakkımızda" kısmında, firmanın 2020 senesinde Arslan Süt Mamulleri markası ile birleştiği ve bu sayede Trakya bölgesinin en büyük ayran ve yoğurt üretim kapasitesine sahip işletmesi konumunda yer aldığı bilgisi bulunuyor.

ŞİRKET YETKİLİLERİ DURUMU DOĞRULADI VE YARGIYA TAŞIDI

Gıda Bülteni'nde yer alan habere göre; şirket temsilcileri de söz konusu hatalı ürünün, kamuoyu tarafından Silivri yoğurdu ve ayranı ile bilinen Arslan Süt Ürünleri markasına ait olduğunu onayladı.

Ancak firma yetkilileri, Bakanlık tarafından açıklanan bu laboratuvar analizlerine itiraz ederek hukuki süreç başlattıklarını ve itirazlarının mahkeme tarafından kabul gördüğünü duyurdu.

Duruma ilişkin bir değerlendirme yapan şirket yetkilileri tarafından şu açıklama yapıldı:

"Yapılan yağ analizi çok hassas bir işlem. Ufak sapmalar analiz esnasında gerçekleşebiliyor ve sonuçta çok ufak bir sapmayla yağ oranı etikette belirtilenden düşük çıkıyor. Bizim itirazımız yakın zamanda haklı bulundu, mahkemenin yazılı kararını bekliyoruz. Gelir gelmez bakanlığa başvurup tağşiş listesinden markamızın kaldırılmasını talep edeceğiz"

Gerekçeli kararın mahkeme tarafından yazılmasının hemen ardından şirketin, söz konusu ürünün Bakanlık listesinden çıkarılması amacıyla resmi başvuruda bulunacağı bildirildi.