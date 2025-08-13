FİNANS

Bakanlık karar verdi, hepsi toplatılıyor! Ünlü markalar da listede... Yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürün bildirimleri ile hem piyasaya sürülen çeşitli ürünlerdeki güvensizlikleri tespit edip duyuruyor hem de ürünlerle ilgili piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma önlemleri alıyor. Bakanlığı yayınladığı listeye yeni ürünler eklenirken aralarında ünlü markaların da yer aldığı görüldü. İşte Bakanlığın duyurduğu listedeki o ürünler ve güvensizlik nedenleri...

Hande Dağ

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan güvensiz ürün bildirimleri ile vatandaşların sıklıkla kullandığı pek çok farklı üründeki güvensizlikler ve riskler tek tek ortaya çıkıyor. Bakanlık söz konusu ürünlerle ilgili piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararları da alıyor. Bakanlıkça yayımlanan listeye yeni ürünler de ekledi. Listede ünlü markaların da yer aldığı görüldü.

ÜNLÜ MARKALARIN ODA KOKUSU ÜRÜNLERİ LİSTEDE

Bakanlığın listesindeki ürünlerden bir tanesi Loris marka oda kokusu ürünü oldu. Loris Dekoratif Bambu Çubuklu Oda Parfümü (Sandal Ağacı) ile ilgili güvensizlik nedeni olarak "Üründe dokunsal uyarı bulunmadığından risk taşımaktadır" açıklaması yapılırken taşıdığı riskler olarak ise "sağlık riski (diğer)" belirtildi.

Ürünle alakalı önlem olarak piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı.

Listede yer alan bir diğer ürün ise Chakra marka oda kokusu ürünü oldu. Chakra Powder Pleasure Çubuklu Oda Kokusu ile ilgili güvensizlik nedeni olarak ""Dokunsal Uyarı" bulunmaması yönüyle S.E.A. hakkında yönetmelik madde 36/2 C) bendine aykırıdır. Ürün yaralanma/yanma/alerjik reaksiyon tehlikesi içermekte olup ürün güvenliğine ilişkin hükümlere aykırılık yönüyle risk taşıyan üründür" açıklaması yapılırken taşıdığı riskler olarak ise "sağlık riski (diğer)" belirtildi.

Ürünle alakalı önlem olarak piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı.

LİSTEDE LAVABO AÇICI DA VAR

Listeye eklenen bir diğer ürün de Üniversal marka lavabo açıcı oldu.

Üniversal Marka - Uni Drain Unlight Lavabo Açıcı ile ilgili güvensizlik nedeni olarak "Çocuk emniyetli kapatma düzeneği (Bknz.Sea Md.36/2/B) ile dokunsal uyarıların (Bknz.Sea Md.36/2/C ) bulunmaması" açıklaması yapılırken taşıdığı riskler olarak ise "Kimyasal" belirtildi.

Ürünle alakalı önlem olarak piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı.

