Ne yaş ne gün beklemenize gerek var! İşte emekliliğin altın anahtarı...

Milyonlarca kişi emeklilik konusunda belirsizlik içinde bekliyor. Özellikle Bağ-Kur kapsamında sigortalı olanlar için emeklilik süreci uzun yıllardır oldukça zorlu bir tablo çiziyor. Ancak çoğu kişinin fark etmediği bir yol daha var. Ne yaş ne gün beklemeye gerek olmadan bir alternatif daha bulunuyor. Pek çok kişinin gözden kaçırdığı işte alternatif emeklilik...

Cansu Çamcı

Bağ-Kur kapsamında sigortalı olanlar için emeklilik süreci uzun yıllardır oldukça zorlu bir tablo çiziyor. EYT dışında kalanlar için 9 bin prim günü şartı, çoğu kişi için aşılması güç bir engel olarak öne çıkıyor.

Buna ek olarak kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaş sınırı da emeklilik yolunu daha da uzatıyor. Uzun süredir gündemde olan prim eşitleme düzenlemesi hayata geçirilmezken, tescil mağduriyetine yönelik beklentiler de karşılanmış değil. İhya düzenlemesinin yapılmaması da Bağ-Kur’luların umutlarını zayıflatıyor.

FARK EDİLMEYEN ALTERNATİF: MALULEN EMEKLİLİK

Tüm bu nedenlerle özellikle esnaf kesimi başta olmak üzere milyonlarca kişi emeklilik konusunda belirsizlik içinde bekliyor. Ancak çoğu kişinin fark etmediği önemli bir alternatif bulunuyor: malulen emeklilik.

Bu seçenek sayesinde belirli şartları sağlayan sigortalılar, ne yaş koşulunu beklemek zorunda kalıyor ne de yüksek prim gününü tamamlamakla yükümlü oluyor.

9.000 GÜN DEĞİL SADECE 1.800 GÜN!

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, "Malulen emeklilik sadece SSK’lılara özel bir hak değildir. Kendi nam ve hesabına çalışan Bağ-Kur’lular da bu haktan tam kapasite yararlanabilir" dedi ve detayları anlattı.

Karakaş'ın yazsının devamında yer alan detaylar ise şöyle:

"Temel kural net: Çalışma gücünü veya meslekte kazanma gücünü en az %60 oranında kaybettiğini SGK Sağlık Kurulu raporuyla belgelemek. Bu şartı sağlayanlar için emeklilik kapısı ardına kadar açılıyor.

İŞTE EMEKLİLİĞİN ALTIN ANAHTARLARI

Bu haktan yararlanmak için şu üç şartın bir arada bulunması gerekiyor:

* SÜRE VE PRİM: En az 10 yıllık sigortalılık süresi ve toplam 1.800 gün prim.

BAKIMA MUHTAÇLIK İSTİSNASI: Eğer sigortalı başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul ise 10 yıllık süreye bakılmaz; sadece 1.800 gün prim yeterlidir.

BORÇSUZLUK: SGK’ya genel sağlık sigortası dâhil hiçbir prim borcunun bulunmaması şarttır.

DÜKKÂNI KAPATMADAN BAŞVURU YAPABİLİRSİNİZ

Pek çok esnaf "Önce işi bırakayım sonra başvurayım" hatasına düşüyor. Oysa maluliyet tespiti için sevkinizi yaptırırken sigortalılığınızı sonlandırmanıza gerek yok. Faaliyetiniz devam ederken hastaneye sevk alabilirsiniz.

Sadece emekli aylığının bağlanması aşamasında iş yerini kapatmanız veya devretmeniz istenir.

STATÜ DEĞİŞİKLİĞİNDE EMEKLİLİK NASIL OLUR?

SSK (4/1-a) ve Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında sigortalı olanlardan sevk talebinde bulunduktan sonra malullük tespiti sürecinde sigortalının statüsünün değişmesi durumunda, aylık tahsis talep tarihindeki son statüye göre bağlanacaktır.

Malullük durumunun tespitinde 4/1-(a) ve 4/1(b) kapsamındaki sigortalılar açısından fark bulunmadığından SGK sağlık kurulundan yeni statüye göre bir değerlendirme istenmeyecektir.

Sigortalının, tahsis talebinden sonra yeniden uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalılığın bulunması ve malul sayılması hâlinde talep geçersiz sayılacak, sigortalılığın sona ermesi durumunda yeniden talep alınarak aylık başlatılacaktır.

MUHTARLAR VE ÇİFTÇİLER DİKKAT!

Köy ve mahalle muhtarlarının malullük aylığı alabilmesi için görevlerinden istifa etmeleri zorunludur. Tarım Bağ-Kur’luları ise ziraat odası kayıtlarını kapatmalı veya muafiyet belgesi almalıdır. Eğer süreç içinde statünüz değişirse (örneğin Bağ-Kur’dan SSK’ya geçerseniz), son statünüz hangisiyse aylığınız o kurallar üzerinden bağlanır.

MAAŞINIZ NE ZAMAN BAŞLAR?

Emekli maaşının başlangıç tarihi tamamen rapor ve talep tarihine bağlıdır:

*Eğer raporunuz talep tarihinden önceyse, maaşınız talep tarihini izleyen ay başından başlar.

*Eğer raporunuz talepten sonra çıktıysa, maaş başlangıcı rapor tarihini takip eden ay başıdır.

*Mahkeme kararıyla malul sayılanlar için de işi bırakma şartını yerine getirdikleri tarihi izleyen ay başı esas alınır.

HASILIKELAM: Sağlık sorunları nedeniyle çalışma gücünü kaybeden Bağ-Kur’lular için 9.000 gün prim ödemek bir zorunluluk değil, bir tercihtir.

Haklarınızı bilmek, emeklilik yolundaki en büyük kazancınızdır. Şartları sağlıyorsanız beklemeyin, hemen en yakınınızdaki SGK’ya maluliyet tespiti için başvurun!"

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

