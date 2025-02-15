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Bakanlık kararını verdi! İndirim kaldırıldı, teminat tutarları değişti

15.02.2025 09:36
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Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) dağıtıcı veya LPG oto gaz bayilik lisansına sahip olanlara uygulanan indirimli teminat uygulamasının kaldırılması kararlaştırıldı.

Bakanlık kararını verdi! İndirim kaldırıldı, teminat tutarları değişti

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İlgili kanunlara göre, Bakanlığın, akaryakıt ve LPG sektöründe yer alan lisans sahibi mükelleflerden doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla teminat alma yetkisi bulunuyor.

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Bu yetki kapsamında Bakanlık, akaryakıt ve LPG dağıtıcı lisanslarıyla madeni yağ, akaryakıt bayilik ve LPG otogaz bayilik lisansına sahip yeni işe başlayan veya geçmişten beri faaliyetine devam eden mükelleflere teminat verme yükümlülüğü getirmişti.

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İNDİRİM KALDIRILDI

Uygulamayla sadece söz konusu LPG lisansı bulunanlar, belirli tutarda teminat veriyordu. Çıkarılan yeni tebliğle LPG dağıtıcı veya LPG otogaz bayilik lisansına sahip olanlardan alınması gereken teminatlarda uygulanan indirim kaldırıldı.
Böylece, yeni işe başlayan LPG dağıtıcısı mükelleflerden de ilgili kanun kapsamında teminat istenecek.

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TEMİNAT TUTARLARI DEĞİŞTİ

Yeni işe başlayan LPG dağıtıcıları 2025 yılı için 126 milyon lira teminat ödeyecek. LPG otogaz bayisi lisans sahipleri ilk defa işe başlıyorlarsa bu yıl için 6 milyon 300 bin lira teminat verecek.

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Faaliyetine geçmişten bu yana devam eden ilgili lisans sahiplerinden ise 630 milyon liradan fazla olmamak üzere 2024'e ilişkin verilecek yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesiyle bildirilen brüt satış toplamının yüzde 1'i kadar teminat istenecek.
AA
Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
33.77
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
30.75
Gazyağı
39.33
Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı Akaryakıt
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