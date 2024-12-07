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Bakanlık listesini güncelledi! Et dönerden, bitkisel yağa kadar yok yok! Gıdada boya bile kullanmışlar...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
07.12.2024 14:52
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Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş gıdaların listesini yayımlamaya devam ediyor. Milyonlarca vatandaşı şaşırtan listeye eklenen ürünlerin zeytintağı, et ve süt ürünleri ile ağırlık oluşturması dikkat çekiyor. Mide bulandıran detayların olduğu listede et dönerde yapılan sahtekarlık şok etti. İşte gıda sahtekarlığına son giren markalar...

Bakanlık listesini güncelledi! Et dönerden, bitkisel yağa kadar yok yok! Gıdada boya bile kullanmışlar...

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada sahtekarlık yapan markaları ifşalamaya devam ediyor. Etten, yağdan, sütten akıllara gelebilecek her gıda ürününde sahtekarlığın yapıldığı ifşa olunurken Bakanlık listeyi sık sık güncelliyor.

Zeytinyağı , et ve süt ürünlerinin listede ağırlık oluşturması dikkat çekerken Bakanlık 6 Aralık tarihinde gıdada yapılan sahtekarlığı internet sitesinde bir kez daha yayımladı. Taklit ve tağşiş olmak üzere iki ayrı liste ile kamuoyu ile paylaşan Bakanlık, listeyi güncellemeye devam ediyor.

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BİTKİSEL YAĞDAN BOYA ÇIKTI!

Listeye göre zeytinyağında yine tohum yağları, et dönerde deri dokusu ve kanatlı eti, haşlanmış köftede ise soya tespit edildi. Bitkisel yağda ise "gıdada kullanımına izin verilmeyen boya" çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı
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