Bakanlık listesini güncelledi! Et dönerden, bitkisel yağa kadar yok yok! Gıdada boya bile kullanmışlar...

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada sahtekarlık yapan markaları ifşalamaya devam ediyor. Etten, yağdan, sütten akıllara gelebilecek her gıda ürününde sahtekarlığın yapıldığı ifşa olunurken Bakanlık listeyi sık sık güncelliyor.

Zeytinyağı , et ve süt ürünlerinin listede ağırlık oluşturması dikkat çekerken Bakanlık 6 Aralık tarihinde gıdada yapılan sahtekarlığı internet sitesinde bir kez daha yayımladı. Taklit ve tağşiş olmak üzere iki ayrı liste ile kamuoyu ile paylaşan Bakanlık, listeyi güncellemeye devam ediyor.

BİTKİSEL YAĞDAN BOYA ÇIKTI!

Listeye göre zeytinyağında yine tohum yağları, et dönerde deri dokusu ve kanatlı eti, haşlanmış köftede ise soya tespit edildi. Bitkisel yağda ise "gıdada kullanımına izin verilmeyen boya" çıktı.